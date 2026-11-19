Lepa Lukić svojevremeno se našla u neprijatnoj situaciji, nakon što je naknadno saznala da joj je kuća otišla na "doboš".

Izvor: pritnscreen/youtube/AmiG Show

Čuvena pjevačica Lepa Lukić svojevremeno se našla u središtu porodične drame nakon što se saznalo da je njena rodna kuća završila na javnoj licitaciji i prodata za oko milion dinara.

Tek se kasnije otkrilo da je za sve kriv pjevačicin bratanac Rade, koji je napravio dug od 10.000 eura jer nije redovno izmirivao rate za uzeti bankarski kredit.

Kako je svojevremeno otkrio upućeni izvor, nekretnina je stavljena pod hipoteku u banci zbog neisplaćenog zajma, nakon čega je potraživanja preuzela beogradska firma koja se bavi njihovim otkupom.

„Rade je imovinu stavio pod hipoteku u jednoj banci zbog kredita koji nije vratio. Dug je potom preuzela firma iz Beograda koja se bavi otkupom potraživanja. Kuća je prodata po starom zakonu o izvršenju, već na prvoj prodaji, za oko 60 odsto procijenjene vrijednosti. Osim kuće, prodato je i zemljište i jedna livada. Sve zajedno je otišlo za nešto više od milion dinara. Bila su dva ponuđača, a kuću je kupila žena iz susjednog sela“, detaljno je objasnio izvor upućen u cijeli slučaj.

"Kako meni niko nije javio?!"

Vijest o tome da je đedovina prodata na dobošu Lepu Lukić potpuno je zatekla, pa nije krila zaprepašćenje kada je saznala da joj rođak o tome ništa nije govorio.

„Auuu, da li je to istina? Pa kako oduzeta, zašto i ko je to uradio? Kako meni niko nije javio? Bratanac me o tome nije obavijestio, prvi put sada čujem za to. Zvaću ga da provjerim o čemu se radi. Ne želim da vjerujem da je to istina“, vidno uznemirena poručila je tada pjevačica.

Iako je djelovalo da je porodično ognjište nepovratno izgubljeno, ubrzo je uslijedio potpuni preokret. Rade je uspio da stupi u kontakt sa novom vlasnicom i ponovo otkupi nekretninu.

„Rekao je da mu je novac obezbijedila ćerka koja živi u Belgiji. Ostao je da živi u kući sa suprugom, a pored drže i etno-restoran“, zaključio je izvor.

Bratanac renovirao kuću

Izvor: Nemanja Nikolić Kurir

Nakon svega, kuća i imanje su uređeni, a nekretnina je renovirana.

„Ne živim ovdje stalno, želim da održavamo sve jer odavde potičem, a inače živim u Beogradu zajedno sa Lepom, da joj se nađemo tamo, ipak je ona u godinama i potrebna joj je pomoć“, ispričao je pjevačicin bratanac.

(Blic.rs/MONDO)