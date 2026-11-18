Glumica Dragana Mićalović, koja trenutno boravi na Tenerifima zbog voditeljskog posla, pokazala je djelić svog doma u Beogradu

Izvor: hipokampelefentokamela/instagram

Prije dvije godine javnost je zabrinuto gledala snimak uplakane Dragane Mićalović, koja je u Instagram videu govorila da je jednu vijest krila od svoje porodice i prijatelja.

Pratioci su se zabrinuli gledajući video, da bi Dragana potom otkrila da je kupila stan, i da "još nije svjesna da je ostvarila svoj san".

Podsjetite se:

Pogledajte 00:20 Dragana Mićalović plače Izvor: instagram/hipokampelefentokamela Izvor: instagram/hipokampelefentokamela

U kasnijim obraćanjima je otkrila da je vodila "borbu s majstorima", a sada je, nakon završenog angažmana na Tenerifima, gdje je vodila Love island Adria, pokazala i kako izgleda luks nekretnina.

Dragana je uredila stan u svijetlim tonovima. U dnevnom boravku preovlađuje bijela sofa s diskretnim jastucima, ali i lampa sa zlatnim detaljima.

Glumica je dodala da je kupila nove zavjese, koje je sama okačila, kao i da je u dom unijela novu fotelju iz koje će ispijati kafu ili vino.

Pogledajte kako izgleda njen stan: