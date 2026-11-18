Glumica Dragana Mićalović, koja trenutno boravi na Tenerifima zbog voditeljskog posla, pokazala je djelić svog doma u Beogradu
Prije dvije godine javnost je zabrinuto gledala snimak uplakane Dragane Mićalović, koja je u Instagram videu govorila da je jednu vijest krila od svoje porodice i prijatelja.
Pratioci su se zabrinuli gledajući video, da bi Dragana potom otkrila da je kupila stan, i da "još nije svjesna da je ostvarila svoj san".
Podsjetite se:
U kasnijim obraćanjima je otkrila da je vodila "borbu s majstorima", a sada je, nakon završenog angažmana na Tenerifima, gdje je vodila Love island Adria, pokazala i kako izgleda luks nekretnina.
Dragana je uredila stan u svijetlim tonovima. U dnevnom boravku preovlađuje bijela sofa s diskretnim jastucima, ali i lampa sa zlatnim detaljima.
Glumica je dodala da je kupila nove zavjese, koje je sama okačila, kao i da je u dom unijela novu fotelju iz koje će ispijati kafu ili vino.
Pogledajte kako izgleda njen stan:
Zbog ovog stana je plakala Dragana Mićalović: Umjetnička djela i zlatni detalji, a jedan detalj svima upao u oko (Foto)