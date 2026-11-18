Drugi dan zasijedanja Skupštine obilježio je incident u holu kada je novinar pitao Aleksandra Vučića gdje mu je brat Andrej.

Drugi dan rada 15. saziva Narodne skupštine Srbije priveden je kraju, a poslanici će ponovo sjesti u klupe sjutra u 10 časova kako bi nastavili diskusiju o izboru novog predsjednika parlamenta. Po izlasku iz sale, u skupštinskom holu zabilježen je manji incident kada je jedan od novinara pitao Aleksandra Vučića, šefa poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija pobjeđuje", gdje je njegov brat Andrej Vučić.