Pjevačica Mina Kostić raspoložena na snimanju, uprkos problemima s garderobom

Izvor: Kurir

Pjevačica Mina Kostić ostavila je turbulentan period iza sebe, o čemu svjedoče ne samo njeno raspoloženje pred kamerama, već i činjenica da se uveliko vratila poslu i snimanju emsija.

Sada je Mina, upravo na snimanju jedne emisije, pokazala pred kamerama kakav joj se peh dogodio prije ulaska u studio. Mina je bila obučena u bordo kombinezon koji je isticao njene obline, ali i koji je riješio da se odšije na nezgodnom mjestu - zadnjici.

"Vidi ovo", rekla je Mina okrećući zadnjicu ka reporterima, da bi potom jednog od njih zamolila i da joj zakopča korset.

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Pogledajte 01:18 Mina Kostić intervju Izvor: Kurir Izvor: Kurir

MIna je došla na snimanje novogodišnjeg programa, a tom prilikom je otkrila i da nije ponijela konac i iglu, kao i da se nada da se peh neće vidjeti na kamerama.

(Kurir, MONDO)