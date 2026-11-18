Bešiktaš je sa Dušanom Alimpijevićem upisao pobjedu protiv Real Madrida pred dolazak u Beograd na meč sa Partizanom.

Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA

Dušan Alimpijević je srušio Real Madrid. U Istanbulu je pao "kraljevski klub" - 83:79. Uspio je da uradi ono što Crvena zvezda nije i to pred dolazak u Beograd gdje će u "Pioniru" gostovati Partizanu u 13. kolu elitnog takmičenja.

Gosti iz Madrida su vodili sa 2:0 i to je bilo jedino vođstvo na meču, uslijedila je serija 10:0 i to uz nevjerovatan šut za tri poena. Turski tim je šutirao 9/22 za tri u prvom dijelu i u većem dijelu meča je imao dvocifreni plus.

Naravno, ekipa Pedra Martineza se nije predavala, spustila je minus na samo tri poena u samoj završnici (77:74), ali je Venjen Gabrijel tada zakucao pod faulom, pogodio je dodatno slobodno bacanje, a svaku dilemu riješili su Dekuan Džefris i Konor Morgan sa tri od četiri data slobodna bacanja u penal završnici.

Najbolji u pobjedničkom timu bili su Džefris (20, 4sk), Loni Voker (15, 4sk) i Skoti Vilbekin (15, 5as, 5sk). Kod gostiju su se istakli Teo Maledon (22, 14/15 sa penala, 7 izgubljenih) i Nik Smit junior (16, 3sk). Za to vrijeme je cijela dvorana skandirala selektoru Srbije, čulo se "Dušan, Dušan".

The name on every fan’s lips.Dušan Alimpijević @BJK_Basketbol https://t.co/ZehSTI2hJy — EuroLeague (@EuroLeague)November 18, 2026

(MONDO)