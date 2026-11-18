Saša Zverev je otkrio da njegova majka Irina nikada nije gledala njegove teniske mečeve i da ne želi da je forsira.

Izvor: Marco BERTORELLO / AFP / Profimedia

Saša Zverev je prvi teniser svijeta, samim tim je i prvi favorit na Završnom mastersu. Doduše, s obzirom na to da je Karlos Alkaraz tu i da igra odlično, teško je to potvrditi, ali tako kaže rang-lista. Upravo je u ovom italijanskom gradu dobio i pehar koji pripada onima koji godinu završe na prvom mjestu i pored njega su bili njegovi najbliži, među njima i majka Irina.

"Mama je mama, mislim da je ona najbliža sa svima nama. Ne želi da gleda moje mečeve, nikada nije željela i neće. Ne želim da je forsiram. Uvijek koristi izgovor da ima tri psa kod kuće i da mora da ih šeta, iako oni ne žele da šetaju kada je hladno. Ako želi da gleda može, ako ne želi - ne želi i to je to", otkrio je Zverev.

Jasno je da njegova majka Irina ne može da podnese sav taj stres mečeva i sve što se dešava i da ne želi uživo sve to da gleda. Pa čak ni sada kada je na samom vrhu.

"Ja sam otvorena knjiga"

“I don’t have any secrets. You can ask me anything, I’m an open book”We caught up with Sascha Zverev to talk about his relationship with his mom ❤️ https://t.co/Q6Pcxb7KzJ — BB Tennis (@BBTennis_tv)November 17, 2026

Kada je novinarka čula kako priča o majci, pitala ga je i da li sa njom dijeli one njegove najveće tajne.

"Nemam nikakve tajne, ja sam otvorena knjiga. Možete da me pitate bilo šta", nasmijao se Zverev.

(MONDO)