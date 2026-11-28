Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski navodno je naredio potpuno uništenje Krimskog mosta, koji je teško oštećen u napadu 18. novembra.

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Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski naložio je vojnim komandantima da u potpunosti onesposobe preostali dio Krimskog mosta, koji je teško oštećen u napadu prije deset dana, piše britanski „Telegraf“, pozivajući se na upućene vojne izvore.

Ukrajinske bespilotne letjelice i krstareće rakete pogodile su 18. novembra most koji povezuje Krim sa Rusijom, nanijevši mu ozbiljna oštećenja.

Dio puta sa četiri saobraćajne trake i potporni luk srušili su se u Kerčki moreuz, čime je znatno otežano snabdijevanje ruskih trupa na Krimu.

Prema podacima ukrajinske obavještajne službe, teško je oštećen i ojačani željeznički dio mosta.

„Predsjednik ga želi potpuno srušiti“, izjavio je vojni izvor, dodajući da su u pripremi novi napadi.

Potpuno rušenje mosta predstavljalo bi, prema ocjeni britanskog lista, značajnu političku pobjedu za Zelenskog u nastojanjima da oslabi kontrolu ruskog predsjednika Vladimira Putina nad Krimom.

Putin je naložio izgradnju Krimskog mosta, poznatog i kao Kerčki most, nakon ruske aneksije poluostrva 2014. godine.

Most je otvoren 2018. godine, kada je ruski predsjednik lično upravljao kamionom kojim je prešao preko 19 kilometara dugog prelaza.

Od početka ruske invazije 2022. godine ukrajinske snage više puta pokušavale su da unište most, nastojeći da otežaju snabdijevanje ruskih jedinica na Krimu i jugu Ukrajine.

Prema pisanju „Telegrafa“, napad izveden 18. novembra bio je završnica složene vojne operacije u sedam faza, u kojoj je korišteno 11 različitih sistema naoružanja.

U operaciji su učestvovale različite jedinice ukrajinskih oružanih snaga, uključujući i pripadnike mornarice.

Jedan od organizatora operacije opisao je reakciju vojnika nakon što su dobili potvrdu o razmjerama oštećenja mosta.

„Naravno, popili smo pivo“, rekao je sagovornik britanskog lista.

Željeznički dio mosta, dodatno ojačan kako bi mogao da podnese težinu teretnih vozova, ponovo je oštećen u napadu naredne noći.

Prema navodima vojnih izvora, pripadnici raketne brigade tek su nakon drugog talasa napada saznali da je naređenje stiglo direktno od Zelenskog.