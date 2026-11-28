Pjevač Jakov Jozinović je jednu od svojih pjesama posvetio djevojčici koja je večeras trebalo da bude na njegovom koncertu

Izvor: MONDO

Pjevač Jakov Jozinović, koji je samo u toku ove godine održao 10 koncerata u beogradskom Sava centru, poslednjih mjeseci se našao u centru kontroverze zbog pjesme Marka Perkovića Tompsona.

Ipak, uprkos negativnim komentarima, domaća publika ga je i ovog puta, u Areni, dočekala raširenih ruku, a nedugo nakon što je otpočeo koncert, koji je pratila cika i vriska od samog početka, sasjekao je sve pričom o osobi koja se ne nalazi večeras sa njima.

"Sestra joj je kupila karte posle koncerata u Sava centru, ali večeras nije sa nama. Ona je na boljem mjestu", rekao je Jakov o djevojčici koja je željela da ga vidi uživo, a nažalost nas napustila.

Pogledajte ovaj bolni trenutak:

Provukao se svima ispred nosa

Arena je večeras dupke puna, a dok svi željno iščekuju da pjevač stane na binu, ni ne slute da je Jozinović prošao svima njima ispred nosa.

Njega su članovi ekipe gurali u kutiji s crnim platnom, kako bi neprimijećeno došao do centra gdje će za koji čas početi koncert.