Poslije vijesti da će NBA timovi krenuti po Nikolu Jokića, sada i najave da bi Marej mogao biti trejdovan.

Izvor: Kenneth Richmond / Getty images / Profimedia

Denver Nagetsi su loše ušli u sezonu i odmah su počele da kruže glasine o potencijalnim trejdovima zvijezda tima. Iako će Nikola Jokić na ljeto potpisati novi ugovor sa timom iz Kolorada, pojedini NBA insajderi vjeruju da ne bi trebalo isključiti iznenađenja. Čak štaviše, Zak Lou tvrdi da bi Denver mogao da se odrekne druge najveće zvijezde, Kanađanina Džamala Mareja.

Lou vidi Džamala Mareja kao potencijalnog "kandidata za iznenadnu razmjenu" ukoliko Denveru ne bude išlo ove sezone, tačnije ako budu nastavili u lošem ritmu.

"Naveo sam Džamala Marija, jer ako ovaj tim ne bude dobar, mislim da će nešto pući. Ne isključujem tu mogućnost... Ako postanu prosječan tim, ništa ne isključujem", rekao je ovaj NBA stručnjak u nedavnoj epizodi svog podkasta "The Zach Lowe Show".

Zach Lowe says Jamal Murray could be a surprise trade candidate if the Nuggets struggle this season “I said Jamal Murray just because if this team isn’t good, I think something is gonna crack here. I’m not closing the door.” https://t.co/CdUHGNHXzn — NBABase (@TheNBABase)November 5, 2026

Denver loše ušao u sezonu

Denver Nagetsi su trenutno na skoru od četiri pobjede i tri poraza, što ne zvuči alarmantno, ali u pojedinim mečevima su izabranici Dejvida Adelmana izgledali potpuno razbijeno. Sezona jeste u ranoj fazi i ima dosta vremena da pronađu rješenja za probleme, a ako to ne uspiju u što kraćem roku, nije isključeno da donesu radikalan potez.

Bilo bi veliko iznenađenje da to bude trejd Džamala Mareja koji je trenutno najefikasniji igrač Denvera u ovoj sezoni. Na sedam odigranih utakmica bilježi prosjek od 25,4 poena, uz 5,9 asistencija i 5,4 skoka, pa je teško zamisliti da bi mogao da napusti Denver dok bilježi istorijske brojke u karijeri.