Rada Manojlović urnebesnim postom ukazala na dvostruke aršine kada ona nastupa pod šatorom, a kada to isto uradi jedna Naomi Kembel...
Manekenka Naomi Kembel večeras nastupa kao DJ na Jahorini, na otvaranju ski sezone, a njen set se održava pod velikim šatorom. Upravo je ova "lokacija" izmamila komentar pjevačice Rade Manojlović, kojoj nerijetko zamjeraju što pjeva pod šatrama.
Ona se na mreži Iks našalila na svoj račun, ukazala na dvostruke aršine kada su u pitanju ona i svjetska modna ikona, a potom pružila podršku "paloj sestri".
"Samo čekam da sam pala s konja na magarca pošto pjevam pod šatorima, da ih pitam odakle je pala Naomi Kembel u šator na Jahorini. A da, izvinjavam se, ona je ipak svjetska zvijezda. Po Radmili može da se prosipa i da se unižava, ona je naša. Nego, čujem da Naomi neće biti sama večeras pod šatorom, pa da vidim samo da li će i kako biti koncipirano pitanje mojim kolegama koji nastupaju sa njom. Podrška za "palu" sestru Naomi! Sve sam prva radila i povukla nogu, lijepo sam rekla – svi će pod šator", napisala je Rada Manojlović, a potom nastavila:
"Pjevamo narodu i dokle god nas traže, to jest mene, meni će biti čast bez obzira od kog materijala je napravljen krov pod kojim se nalazimo i veselimo! Tužno je što svjetska zvijezda kao Naomi treba da uradi isto što i ja: da nastupa pod šatorom i da vam dokaže da je neiskompleksirana, da se i pod šatorom nalaze ljudi, da to ne umanjuje njenu veličinu (naprotiv) i da će je ljudi voljeti - napisala je Rada Manojlović.
Naomi pod šatrom, a Rada problem? Pjevačica raspalila na mrežama, pružila podršku "paloj sestri"
Samo cekam novinare koji komentarisu da sam pala s konja na magarca posto pevam pod satorima, da ih pitam odakle je pala Naomi Kempbel u sator na Jahorini A da, izvinjavam se, ona je ipak svetska zvezda. Po Radmili moze da se prosipa i da se unizava, ona je nasa. Nego, cujem da Naomi nece biti sama veceras pod satorom, pa da vidim samo DA LI ce i KAKO biti koncipirano pitanje mojim kolegama koji nastupaju sa njom, ali imaju dobar background u medijima Podrska za “palu” sestru Naomi P.S. Sve sam prva radila i povukla nogu, lepo sam rekla svi ce pod sator ♀️ Pevamo narodu i dokle god nas traze to jest mene, meni ce biti cast bez obzira od kog materijala je napravljen krov pod kojim se nalazimo i veselimo! ❤️P.P.S. Tuzno je sto svetska zvezda kao Naomi treba da uradi isto sto i ja: da nastupa pod satorom i da vam dokaze da je neiskompleksirana i da se i pod satorom nalaze ljudi i da to ne umanjuje njenu velicinu (naprotiv) i da ce je ljudi voleti, nisam vam ja bila dovoljna, ali naravno o njoj sad morate hvalospeve sve kapiram ♀️ #satorstrong— RADA MANOJLOVIC (@RadaManojlovic_)November 28, 2026