Rada Manojlović urnebesnim postom ukazala na dvostruke aršine kada ona nastupa pod šatorom, a kada to isto uradi jedna Naomi Kembel...

Izvor: Instagram

Manekenka Naomi Kembel večeras nastupa kao DJ na Jahorini, na otvaranju ski sezone, a njen set se održava pod velikim šatorom. Upravo je ova "lokacija" izmamila komentar pjevačice Rade Manojlović, kojoj nerijetko zamjeraju što pjeva pod šatrama.

Ona se na mreži Iks našalila na svoj račun, ukazala na dvostruke aršine kada su u pitanju ona i svjetska modna ikona, a potom pružila podršku "paloj sestri".

"Samo čekam da sam pala s konja na magarca pošto pjevam pod šatorima, da ih pitam odakle je pala Naomi Kembel u šator na Jahorini. A da, izvinjavam se, ona je ipak svjetska zvijezda. Po Radmili može da se prosipa i da se unižava, ona je naša. Nego, čujem da Naomi neće biti sama večeras pod šatorom, pa da vidim samo da li će i kako biti koncipirano pitanje mojim kolegama koji nastupaju sa njom. Podrška za "palu" sestru Naomi! Sve sam prva radila i povukla nogu, lijepo sam rekla – svi će pod šator", napisala je Rada Manojlović, a potom nastavila:

"Pjevamo narodu i dokle god nas traže, to jest mene, meni će biti čast bez obzira od kog materijala je napravljen krov pod kojim se nalazimo i veselimo! Tužno je što svjetska zvijezda kao Naomi treba da uradi isto što i ja: da nastupa pod šatorom i da vam dokaže da je neiskompleksirana, da se i pod šatorom nalaze ljudi, da to ne umanjuje njenu veličinu (naprotiv) i da će je ljudi voljeti - napisala je Rada Manojlović.