Nikola Jokić se vratio na stari nivo igre, postigavši 32 poena i 201. tripl-dabl u pobjedi Denvera nad Torontom.

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Srpski košarkaš Nikola Jokić bio je kritikovan na početku sezone zbog loših igara - kako u odbrani, tako i u napadu. Sve to se prenelo i na Denver koji je počeo sa tri pobede i tri poraza, a neki su išli toliko daleko zbog nekoliko slabijih utakmica da su bili spremni da proglase "kraj Jokićeve ere".

Stigle su takve informacije i do Jokića kome izgleda jedinom nije bilo dopušteno da za sedam godina makar malo popusti u formi, ali su ga dovoljno motivisali da se vrati na stara podešavanja i to smo vidjeli prethodne noći u pobjedi Denvera nad Torontom.

Kako je Jokić odigrao protiv Toronta?

Denver je na domaćem terenu u "Bol areni" pobijedio Toronto 128:109, a Nikola Jokić je bio "onaj stari" i upisao je 201. tripl-dabl u karijeri. Zabilježio je 32 poena, 10 skokova i 11 asistencija, dok se mora istaći i da je odlično šutirao. Imao je 13/19 šut iz igre, uz jedan promašaj za tri poena, koji nije forsirao kada ga već ne služi u ovom trenutku. Takođe, imao je i tri ukradene lopte i dvije izgubljene, za pola sata na parketu.

Sa novim tripl-dablom, Jokić se dodatno približio Raselu Vestbruku koga će sa prvog mjesta vječne liste "oboriti" kad-tad, možda i do kraja kalendarske godine. Evo kako sada stoji:

Rasel Vestbruk - 209 tripl-dablova

Nikola Jokić 201

Oskar Robertson 181

Medžik Džonson 138

Lebron Džejms 125

Džejson Kid 107

Luka Dončić 90

Džejms Harden 82

Vilt Čemberjlen 78

Domantas Sabonis 69

Kako je odigrao Denver?

Ukratko - daleko bolje nego do sada. Ofanzivni ritam bio je tu, dok je i defanzivno odrađen dobar posao, tako da je zaustavljen Toronto našeg Darka Rajakovića. Osim Jokića, odličan je bio mladi Brajs Hopkins sa 18 poena sa klupe, Eron Gordon dodao je 17, Džamal Marej 14, Kameron Džonson 12, Kristijan Braun 11, a Marvin Begli još 10.

Što se tiče Toronta, oslabljenog i dalje zbog neigranja Kavaja Lenarda, kod njih je prednjačio Er Džej Beret sa 22 poena, dok je Skoti Barns dodao 17.

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