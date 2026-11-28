Atraktivna rijaliti učesnica Anđela Đuričić, ne krije da je imala estetske intervencije na licu i tijelu

Izvor: Instagram

Rijaliti učesnica Anđela Đuričić već godinama privlači veliku pažnju javnosti, rijaliti vezama, ali i atraktivnim izgledom.

Ipak, malo ko pamti kako je Crnogorka izgledala prije nego što se pojavila u Pinkovom rijalitiju, a na mrežama su ponovo isplivale njene fotografije iz prošlosti na kojima je gotovo neprepoznatljiva.

Prije ulaska u petu sezonu "Zadruge", gde se javnosti prvi put predstavila kao smjerna djevojka i frizerka iz Herceg Novog, Đuričićeva je imala znatno prirodniji izgled.

Na fotografijama iz perioda prije slave uočljivo je da je imala znatno tanje usne, drugačiji oblik obrva, dok su i crte njenog lica djelovale sasvim drugačije, što je navelo mnoge korisnike društvenih mreža na komentar da je uradila kompletan "remont".

Evo kako je izgledala prije:

Izvor: Instagram

Šta je sve korigovala na sebi?

Pored toga što je evidentno da je usne popunila hijaluronskim filerima, na mrežama se uveliko komentarišu i drugi estetski zahvati kojima se podvrgla.

Anđela je nakon "Elite 9" operisala nos, a evidentna je promjena i na jagodicama, a osvježila je i osmijeh novim zubima, što je u velikoj mjeri promijenilo fizionomiju njenog donjeg dijela lica.

Nedavno je stavila i silikone, koje je platila 5.500 eura.