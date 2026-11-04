Bil Simons izražava zabrinutost zbog Nikole Jokića, smatrajući da možda svjedočimo kraju njegove košarkaške ere poslije šest godina dominacije.

Izvor: Twitter/@ringer/YouTube/DNVR Sports/Screenshot

Srpski košarkaš Nikola Jokić nije počeo sezonu na način na koji smo do sada navikli od njega. Trostruki MVP se muči i defanzivno i ofanzivno, probleme ima i njegov Denver (skor 3-3), a kada je situacija takva – svi su skloni da upiru prstom u onoga od koga sve zavisi, kao što je to slučaj sa Jokićem u Koloradu.

Tako je Jokić sada u fokusu javnosti u SAD na način na koji nije navikao, umjesto u superlativima – sada se oko njega prave negativne priče koje bi mogle dodatno da mu pomute koncentraciju zbog koje je daleko od "starih brojki". Sada je protiv njega glas digao i čuveni američki novinar Bil Simons sa "Ringera", jedan od onih koji ga je najviše branio do sada i uvijek stajao na njegovu stranu. Ipak, ovoga puta to nije mogao da uradi.

Simons zaplakao zbog Jokića

“Apex Joker … that guy might be gone.”With a heavy heart, @BillSimmons believes we might be witnessing the end of Nikola Jokic’s prime. https://t.co/lTTHkt4Fnm — The Ringer (@ringer)November 4, 2026

"Uf, čovječe. Ovo baš boli. Uh, skoro da ne želim ni da pričam o tome. Vau, baš me pogađa. Mislim da je vrijeme da nazdravimo u čast Džokera na njegovom vrhuncu", rekao je sa suzama u očima Bil Simons označavajući kraj Jokićeve ere.

"Znam, žao mi je što moram ovako da ti saopštim. Gledaj, njegov vrhunac trajao je šest godina. Kod većine košarkaša traje dvije do tri godine. Ne otpisujem skroz Džokera, ali sam veoma zabrinut zbog njega nakon povrede prošle godine, zbog toga kako je izgledao kada se vratio, kako je igrao u plej-ofu i kako izgleda ove sezone. Više ne može da pogađa trojke".

Šut stao kod Nikole Jokića

"Kada se prošle godine vratio poslije povrede, šutirao je trojke 31 odsto. U plej-ofu 19 odsto, a ove sezone 22 odsto. Ono što zaista zabrinjava nisu samo stvari koje vidimo na terenu. I dalje bilježi 22 poena, 10 skokova i devet asistencija? I dalje je na korak od tripl-dabla u prosjeku? Ne kažem da više nije dobar igrač. Samo kažem da bi Džoker na svom vrhuncu, potencijalno najbolji napadački igrač u istoriji lige, onaj koji je igrao na način na koji je igrao, mogao da bude prošlost", rekao je Simons koga zabrinjava i Jokićev govor tijela na terenu.

"Ne pogađa trojke, ne može da iznudi slobodna bacanja. Mislim da ga protivničke ekipe sada brane po principu: Slobodno šutiraj, to ti i ostavljamo. Ne kažem da i dalje ne može da bude među pet, šest ili sedam najboljih igrača u ligi, ali Džoker na svom vrhuncu... Ne znam. Mislim da je možda tome došao kraj".

Šta je problem kod Nikole Jokića?

Izvor: Chris Coduto / Getty images / Profimedia

Mnogi su skloni da vjeruju teoriji da je Nikola Jokić fizički van forme, što teško da je tačno jer je igrao i za reprezentaciju Srbije preko ljeta, a čini se da ni Somborac ne drži tu priču. Prema njegovim riječima, sve što šutne na treningu – ulazi. Odnosno, čini se da blokada nastaje na utakmicama.

He looks frustrated… https://t.co/d20dYjvmQS — Tatiana (@Tatianaclinares)November 3, 2026

"Ne znam zašto, ali kada šutiram na treningu, pogađam. Ipak, ne ulazi na utakmici. Mučenje je privilegija, jer te gura da budeš bolji i da razmišljaš o tome što ne valja", rekao je Jokić na konferenciji za novinare poslije utakmice.

Nikola Jokić u šest utakmica ove sezone ima prosjek 22 poena, 9,7 skokova i 9 asistencija. To je statistika kojoj bi mnogi zavidjeli, ali znamo da Jokić može mnogo bolje od toga. Takođe, zabrinjava što šutira tek 47,2 odsto iz igre i 22,6 odsto za tri poena, što nije ni blizu prošle sezone kada je imao 27,7 poena, 12,9 skokova, 10,7 asistencija uz prosjek iz igre 56,9, a 38 odsto za tri.

(MONDO)