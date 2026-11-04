Slabe igre Nikole Jokića i frustracija na utakmicama postali su tema o kojoj bruji Amerika, dok Denver ne nalazi rješenje za izlazak iz krize.

Izvor: Printscreen/X/tatianaclinares

Prethodne noći nisu se igrale utakmice u NBA ligi zbog međuizbora u Americi koje je izgubio Tramp, a između ostalog zbog toga se i dalje priča o partiji Nikole Jokića. Nažalost, ovoga puta ne u pozitivnom tonu. Navikli smo prethodnih godina da se o Nikoli Jokiću priča isključivo samo u superlativima, ali ovoga puta pažnju na sebe skrenuo je slabim igrama, netipičnim za njega, što se odrazilo i na rezultate Denvera (skor 3-3).

Jokić ima problema i defanzivno i ofanzivno, šut ga ne služi, pa je zbog toga sve više frustriran na utakmicama, iako uvjerava sebe da će to sve doći na svoje, ne može da se ne zapita - šta mu se dešava u ovom trenutku? I u kakvoj je situaciji najbolje pokazuje snimak s utakmice.

Šta je s Jokićem?

He looks frustrated… https://t.co/d20dYjvmQS — Tatiana (@Tatianaclinares)November 3, 2026



Jedna navijačica snimila je Nikolu Jokića koji je bio potpuno slomljen poslije promašenog šuta za tri poena, kategorije koja je sada kod njega najproblematičnija. U prvih šest utakmica sezone Jokić šutira tek 7/31 za tri poena, dok je na tom posljednjem meču protiv Portlanda imao 2/7. Ukupno, šut za njega na toj utakmici bio je 10/22. Daleko od prosjeka.

S obzirom na to da smo kod njega navikli da je bliži prosjeku od 60 odsto iz igre, nego 50, zabrinjavaju njegovi trenuti procenti. Tek 51 od 108 šuteva je pogodio ove sezone, odnosno na 47,2 odsto je.

I nije samo tu u padu, Jokić bilježi manje od 10 skokova po meču, manje od 10 asistencija po meču - i tek 22 poena u prosjeku. Kao da je u pitanju drugi igrač, što djeluje, bar po snimcima sa mečeva, da počinje i njega da opterećuje jer mu više nije jasno šta se dešava.

Šta kaže Jokić?

"Ne znam zašto, ali kada šutiram na treningu, pogađam. Ipak, ne ulazi na utakmici. Mučenje je privilegija, jer te gura da budeš bolji i da razmišljaš o tome što ne valja", rekao je Jokić na konferenciji za novinare poslije utakmice.

I njegov trener Dejvid Adelman djeluje zabrinuto, a poručio je i da je problem generalno u igri cijelog tima koji ofanzivno više nije "mašinerija" kao što smo navikli:

"Šutirao je sedam trojki, a biće večeri u kojima će nas protivnik čuvati i biće potrebno da šutira. Ili će pronaći svoj flouter ili će 'raširiti' njihovu odbranu, što će dovesti do rotacija u njoj. To će dovesti do Kema Džonsona, koji će biti na drugoj strani napada. Večeras nas je Portland zaustavljao u situaciji u kojima su njih dvojica bili na terenu zajedno. Zaustavili su nas večeras, ali se ne može događati svako veče", naglasio je Adelman.