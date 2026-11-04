Poznati američki novinar upalio je alarm u Koloradu.

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Poznati NBA insajder Hauard Bek najavljuje "veliki prasak" u NBA ligi. U svjetlu dešavanja na najvećoj košorkaškoj sceni, tvrdi da će Nikola Jokić, Bem Adebajo i Devin Buker biti najveće mete timova u bliskoj budućnosti.

Srpski as izgleda nezadovoljno na startu sezone, ne služi ga šut, u "ratu" je sa navijačima, ali verujemo da u Denveru niko i dalje ne pomišlja da bi zaista mogao da krene ka izlaznim vratima, pogotovo ako uzmemo u obzir njegove riječi da je spreman da zauvijek ostane u Koloradu.

Bek tvrdi da reči i obećanja već odavno ništa ne znače u NBA ligi i da svako može biti trejdovan u svakom momentu (sjetimo se samo Luke Dončića).

"Nikola Jokić djeluje pomalo razdražljivo. Bem Adebajo zvuči pomalo iznervirano. A Devin Buker? On prosto djeluje kao igrač čiji se talenat rasipa. Da li je komično prerano nagađati o njihovoj budućnosti? Prema većini razumnih mjerila - jeste. Ali NBA liga ne poštuje zakone razuma.", navodi poznati američki novinar.

Timovi prate Jokića

"Rukovodioci svih suparničkih timova pomno prate muke Denver Nagetsa... kao i muke Majami Hita... i Finiks Sansa... a tu su i one stvari - šta god da se, dođavola, dešava u Nju Orleansu i Sakramentu. Takav je red stvari u NBA ligi: ono što je za jedan tim katastrofa, za drugi predstavlja priliku. Kako je to slikovito opisao jedan iskusni klupski funkcioner: 'Dvadeset devet rukovodilaca ne radi svoj posao ako neprestano ne razmišljaju o tome kako da dovedu Jokića u svoj tim", slikovito je objasnio i poentirao:

"Da li će neko od ovih igrača promijeniti sredinu prije roka za razmjene 11. februara ili sledećeg ljeta, naravno, ostaje nejasno. Ali, sudeći po događajima ovog ljeta, novi "veliki prasak" na tržištu igrača mogao bi da se dogodi u bilo kom trenutku".

Nagetsi se prilično muče na startu ove sezone iako u timu imaju najboljeg centra planete. Prelazni rok ponovo nije odrađen kako su navijači očekivali i već sada su mnogi odustali od šampionskim ambicija.

Naravno, još je početak sezone, a mnogima je dovoljno Jokićevo obećanje da će narednog ljeta potpisati produženje ugovora, ali verujemo da će uz tu formalnost imati još neke zahtjeve za rukovodstvo kluba...

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