Dončić je na pragu istorije NBA lige, sa prosjekom od 38,5 poena, što nije viđeno još od 1963. godine i Vilta Čemberlena.

Izvor: AP Photo/Scott Marshall

Slovenački košarkaš Luka Dončić nastavlja da igra nevjerovatno ove sezone i prethodne noći je demonstrirao silu u pobjedi L.A. Lejkersa protiv Sakramenta (116:103), svoje nesuđene "prve" ekipe u NBA ligi. Zbog toga što je Sakramento propustio priliku da ga draftuje, Dončić je uvijek posebno raspoložen kada igra protiv Kingsa, a u kakvoj je formi na početku sezone nije mu potrebna dodatna motivacija.

Tako je Dončić ponovo demonstrirao silu i pokazao da je u ovom trenutku prvi kandidat za MVP nagradu, pošto niko nije ni blizu brojki koje beleži Slovenac, a na sve to - i Lejkersi izgledaju dosta bolje nego što je to bilo lane.

Luka Dončić opet ispisao istoriju

Prethodne noći Luka Dončić postigao je 40 poena, a imao je i devet skokova i sedam asistencija. U igri Lejkersa apsolutno sve se vrti oko njega, tako da je i ovoga puta "povlačio sve konce" kada je bio na terenu. Šutirao je solidnih 11/23, ubacio je šest trojki, a jedini minus je šest izgubljenih lopti.

Luka Dončić protiv Sakramenta. Izvor: Youtube/NBA

Sada je Dončić postao prvi košarkaš u istoriji NBA lige koji je na šest uzastopnih utakmica imao više od 35 poena, pet skokova, pet asistencija i pet ubačenih trojki, a nikome brže nije pošlo za rukom da ubaci više od 300 poena i zabiljleži 50 asistencija u nekoj sezoni NBA lige. I najinteresantnije od svega je što to nije sve, Dončić je na pragu brojki kakve nisu viđene u NBA još od šezdesetih godina prošlog vijeka.

Preciznije, ima najbolji prosjek u prvih osam utakmica još od Vilta Čemberlena iz 1963. godine (52,3 poena), a nadmašio je Majkla Džordana iz 1986/87 koji je tada imao 38,4. Luka Dončić je sada na 38,5 poena u prosjeku.

Most PPG over a player's first 8 games of a season, NBA history:Wilt Chamberlain - 52.3 (1962-63)Wilt Chamberlain - 50.0 (1961-62)Wilt Chamberlain - 39.6 (1959-60)Luka Doncic - 38.5 (2026-27)Michael Jordan - 38.4 (1986-87)https://t.co/BremYunAZ6 — Underdog NBA (@UnderdogNBA)November 5, 2026

Osim njega, Ostin Rivs je ubacio 21 poen za Lejkerse, a opet je bio "ruki" Darijus Akaf za Kingse sa 22 poena i 12 asistencija.

NBA rezultati 5. novembar