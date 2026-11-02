Još jedna vanserijska partija Luke Dončića koja ulazi u istoriju NBA lige. Ovoga puta, protiv Toronta.

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Slovenački košarkaš Luka Dončić odigrao je fantastičnu utakmicu prethodne noći, još jednu ove sezone, i odveo je svoje L.A. Lejkerse do pobjede nad Torontom Darka Rajakovića. Na kraju, u dramatičnoj utakmici, završnica je pripala Lejkersima koji su slavili 131:125, što im je peta pobjeda u sedam utakmica u novoj sezoni.

Kao i do sada, posebno se isticao Luka Dončić koji je nastavio da igra u MVP "modu", a ukoliko Lejkersi budu pri vrhu tabele, mogao bi prvi put da dobije i ovu prestižnu individualnu nagradu koja mu je do sada izmicala.

Kako je odigrao Luka Dončić?

Njegova partija mogla bi se bez ikakve dileme nazvati istorijskom. Luka Dončić imao je 45 poena, 15 skokova, šest asistencija i pet ukradenih lopti, uz jako dobre procente šuta, ali i sedam izgubljenih lopti. Iz igre je šutirao 12/23 (od čega je ubacio osam trojki), dok je perfektan bio i sa linije za slobodna bacanja (13/13).

LUKA DONČIĆ JUST RECORDED A STATLINE THE NBA HASN'T SEEN BEFORE ‍ 45 PTS‍ 15 REB‍ 6 AST‍ 5 STL‍ 8 3PM‍ LAL WThe 1st player in NBA history to record 45+ PTS, 15+ REB, 5+ AST, 5+ STL and 5+ 3PM in a game... and the points weren't even necessary to make history! https://t.co/Cgg1Akk7zs — NBA (@NBA)November 2, 2026



Statistiku kakvu je imao prethodne noći, nikada nismo vidjeli u istoriji NBA lige, tako da je Dončić jednom sveobuhvatnom partijom odveo Lejkerse do pobjede.

Iako je tek sedam utakmica prošlo ove sezone, Luka Dončić je na putu da nam priredi ono što nismo vidjeli 40 godina u NBA:

Luka Dončić is averaging 37.7 PPG this season, the 5th most in NBA history through 6 games and most since Michael Jordan in 1986-87.Luka has the most PPG by a Lakers player through 6 games, passing himself from last season https://t.co/VeGishjv68 — ESPN Insights (@ESPNInsights)November 2, 2026



Uz njega, odličan je bio Ostin Rivs sa 19 poena, a 16 je dodao centar Voker Kesler, dok je sa klupe doprinio i Kolin Sekston sa 14 poena. Što se tiče Toronta koji predvodi naš Darko Rajaković, istakao se Skoti Barns sa 29 poena, a Er Džej Beret imao je 22. Toronto je bio oslabljen pošto u timu nije bilo najvećeg pojačanja Kavaja Lenarda, koji je ponovo povrijeđen.

NBA rezultati 2. novembar: