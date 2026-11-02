Luka Dončić nosi šarene narukvice koje mu je poklonila ćerka, simbol porodične ljubavi i podrške tokom izazovne sezone u NBA ligi.

Izvor: Screenshot/YouTube/@LakersNation

Trenutno najbolji poenter NBA lige Luka Dončić je na konferenciju za medije posle još jedne nestvarne partije u dresu Lejkersa došao sa posebnim dodatkom na ruci. Riječ je o šarenim narukvicama koje vrlo često nosi u javnosti, a naravno to su pokloni njegove najstarije ćerke Gabrijele, koje je ovog ljeta ponio iz Slovenije.

Aferu o razvodu, starateljstvu i sudskim prepirkama javnost je pomno pratila u maju, neposredno nakon što je dobio i drugu ćerku. Potom je ljeto proveo u domovini, u krugu porodice, gdje se trudio da najveći dio vremena provede sa porodicom, odnosno ćerkama Gabrijelom i Olivijom. Čim se vratio u Sjedinjene Američke Države pred kamerama je počeo da se pojavljuje tako što je na lijevoj ruci imao zanimljiv detalj.

Izvor: Javier Rojas / Zuma Press / Profimedia

Još na konferenciji za medije pred početak sezone Dončić je narukvice skinuo kako bi se fotografisao, a potom ih je brzo vratio kako bi ih imao blizu sebe. Novinar ga je tom prilikom pitao da li će šarene detalje nositi i tokom utakmice, ali je Slovenac imao spreman odgovor.

"Ne, jer narukvice mogu da puknu, a to se mojoj ćerki ne bi dopalo", rekao je Luka Dončić o šarenim narukvicama koje očigledno imaju jaku sentimentalnu vrijednost za najboljeg košarkaša Slovenije.

"Želiš da budeš sa djecom svakog dana"

Povratak Luke Dončića u SAD je bio očigledno izazov. Ipak, čini se da je baš u razdvojenosti od porodice pronašao motiv da bude još bolji nego ranijih sezona. Trenutno je lider NBA lige pošto beleži 37,7 poena po meču, a ima i 8,2 skoka, 7,3 asistencije i 1,8 ukradenih lopti. Posebno od odlaska Lebrona Džejmsa u Filadelfiju, uloga na Slovencu je još veća.

Iako je Dončić i minule sezone bio važan igrač za Lejkerse nije uspio daleko da dogura, a vijest o razvodu braka dodatno je uzburkala nastavak sezone za Slovenca. "Zbog toga je sve u vezi sa prošlom sezonom bilo tako teško. Želiš da budeš sa svojom djecom svakog dana. A ja sam svoje vidio, šta, četiri ili pet dana? To je nemoguće izdržati", rekao je Luka.

On i Anamarija Goltes su se u međuvremenu razišli, a za starateljstvo se bore pred sudom. Na pitanje da li je situacija riješena, Dončić pravi pauzu.

"Nadam se. Još ne znamo, ali nadam se. Ne mogu da prođem kroz još jednu takvu sezonu", rekao je Luka Dončić prije mjesec dana na ovu temu.

Zašto su se razveli Luka Dončić i Anamarija Goltes?

Romansa koja je naširoko bila poznata zapravo je čekala samo datum vjenčanja. Par se vjerio na Bledu, a sve je proteklo u znaku 77 koji Dončić nosi na dresu. Slovenački košarkaš je vjerio dugogodišnju djevojku 7. jula 2023. U međuvremenu, Dončić je prekomandovan u redove Lejkersa, a Anamarija nije krenula put Los Anđelesa. Čitava situacija eskalirala je neposredno po rođenju druge ćerke Olivije u decembru 2025.

Navodno, Dončić je tad poželio da stariju ćerku Gabrijelu (rođena u novembru 2023. godine) povede sa sobom u Sjedinjene Američke Države, ali ne samo da nije dobio dozvolu, već je, kako se u medijima provlači, u porodilište bila pozvana i policija. Prema kasnijim navodima, ljubavi iz tinejdžerskih dana našle su se pred sudom, gdje uporno pokušavaju da riješe problem starateljstva nad djevojčicama.

"Sve što radim, radim za moje ćerke. Njihova sreća mi je najvažnija i uvijek ću se boriti da im pružim najbolji mogući život", rekao je Luka.