Rasim Ljajić ističe da će svi klubovi, uključujući Zvezdu, morati da smanje budžete zbog trenutne finansijske situacije poslije promjene vlasti.

Izvor: Milan Rasic/© MN press, all rights reserved

Predsjednik Partizana Rasim Ljajić je u intervjuu za "Mozzart Sport" priznao da je 10. mjesto na tabeli Superlige veliki neuspjeh crno-bijelih za koji nema opravdanja, ali ističe da klub finansijski i organizaciono stoji bolje nego kada je preuzeo funkciju. Takođe, Ljajić tvrdi da je država za dvije godine direktno pomogla crno-bijelima sa 11.450.000 eura, demantujući navode da je Partizan dobio 23 miliona, dok je Crvena zvezda, prema njegovim riječima, godinama imala "privilegovan položaj" i tako je napravila ogromnu razliku između "vječitih" rivala.

U opširnom intervjuu, Ljajić je najavio i rekonstrukciju ekipe već u januaru, dodajući da pojedina ljetošnja pojačanja nisu ipak opravdala očekivanja, dok su neki drugi pak imali problema sa disciplinom i adaptacijom.

"Nama je ideja da to povećamo (platne razrede na 20 hiljada eura, prim. aut.), ali ne sad za ovaj prelazni rok. Ne znam koliko će biti, neće to biti neko veliko skakanje, ali od juna mjeseca mora da bude konkurentnije. Ne možemo da se tjeramo sa Zvezdom sa 13.000.000 budžeta, dok ona ima 80.000.000. Moramo da se trudimo da povećamo budžet, ali to podrazumijeva da stvarate i prodajete igrače. Kako klubovi u Srbiji misle da prežive sve ovo? Mislim da će svi morati da smanjuju budžete", rekao je Ljajić i dodao da aktuelna situacija nije održiva.

"Neće moći ni Zvezda da ima 80.000.000. Nemoguće. Ne kažem da mi moramo da jurimo Zvezdu na 80.000.000, to nije realno, ali da imamo više od 13.000.000 - da, kako bismo bili konkurentni u Evropi. To mora postepeno da ide i u skladu sa mogućnostima. Zato radimo internat, zato pravimo uslove i ulažemo dole u Teleoptik, da to bude stvarno naša fabrika. Bez toga nijedan klub neće moći da funkcioniše. Vidjećete od juna naredne godine koliko će klubova kuburiti da uopšte igra našu ligu. Neće imati finansije. Privreda nema interes da ulaže ovdje, nikakav interes. Pitanje je šta će biti sa TV pravima, kakva će i kolika ona biti. Bićemo ostavljeni da se sami snalazimo".

Kakav Partizan hoće Ljajić?

Prema njegovim riječima, promjena vlasti u Srbiji neće uticati toliko na Partizan jer klub "nije toliko zavisan od države i državnih sponzora", dodajući da Partizan mora da bude razvojni i takmičarski.

"Da bi bio takmičarski, mora da bude razvojni. Ne može suprotno. Možete da se zadužite 100.000.000 i da propadnete. Mi moramo od temelja da pravimo ovu kuću, da stvaramo i prodajemo igrače. Moraćemo i sad u januaru da prodamo nekoga da bismo mogli da nastavimo do juna, da imamo za plate, jer drugih sredstava nemamo. Sve ostalo je priča za malu djecu. Zato smo i rekli: ko god donese neke pare, odmah istog momenta idemo odavde. Ali mora neko bolji od nas da dođe".

Izbori 11. januara?

Redovna skupština Partizana zakazana je za 11. januar, a prema ranijoj najavi mogla bi lako da se pretvori u izbornu. Ipak, Ljajić unaprijed poručuje da neće Partizan tek tako nekome prepustiti, ako dođe bez ikakvog plana.

"Mi nismo donijeli svoj novac, niko to od nas doduše nije ni tražio, nego smo obezbijedili stabilnost. Baš zato: taj ko donese pare - bolji je od nas. Neću valjda da se suprotstavim nekome ko donosi svoje pare i kažem mu da ne dolazi?! Nisam lud. Ti si bolji od mene - ja nisam donio, ti si donio. Mi smo uspjeli spletom okolnosti da klub dovedemo do boljeg finansijskog stanja nego što je bio. Rekao sam vrlo otvoreno i transparentno koliko smo dobili, koliko smo prodali igrača, ko su nam sponzori. Tu nema ni promil prostora za priče o nekakvim pozajmicama", zaključio je on.