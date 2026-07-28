Prelazak Denvera preko 'drugog praga' poreza stvara pritisak na tim, a Jokićev trejd postaje realnost koju je već najavio vlasnik Džoš Krenke.

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Denver Nagetsi odlučili su da ovog ljeta ipak zadrže Spensera Džounsa koga je tražila i Oklahoma. Dali su mu dvogodišnji ugovor vrijedan 12 miliona dolara i tako pokazali povjerenje u svog mladog igrača, ali su istovremeno i sebi "zakomplikovali život" pošto su sada zvanično ušli u "društvo bogatih".

O čemu se radi? Nagetsi su trenutno jedini klub u NBA koji je prešao granicu "drugog praga" (second apron) pošto je projektovani budžet za plate 229 miliona dolara, s tim da se još čeka rasplet oko Pejtona Votsona i situacija postaje sve gora.

Šta je "second apron"?

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NBA liga pronašla je mehanizam da ograniči vlasnike klubova da troše više od drugih tako što ih "kažnjava". Tako je ove sezone taksa na luksuz od 200,4 miliona dolara, potom je "first apron" (prvi prag) na 209 miliona dolara, a "second apron" (drugi prag) na 221,7 miliona dolara. Nagetsi su trenutno osam miliona dolara iznad pomenute druge granice, što znači da ih čeka plaćanje poreza od čak 68 miliona dolara.

At the very minimal, their luxury tax penalty will increase to $112M with the Peyton Watson Qualifying Offer.https://t.co/TLTTXxfEZ7 — Bobby Marks (@BobbyMarks42)July 27, 2026



Takođe, nije to jedini mehanizam za sprečavanje klubova da troše više od svojih rivala. Prelazak preko "drugog praga" drastično ograničava pravljenje tima u budućnosti i tu je još zamrzavanje pikova, zabranja slana novca u trejdovima itd.

Denver najavio trejd Jokića?

Vidi opis Nikola Jokić će biti trejdovan samo u jednom slučaju: To se upravo ostvarilo u Denveru Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Vlasnik Nagetsa Džoš Krenke je prošlog ljeta opisao je "scenario iz košmara" u kom bi, ako Denver pređe "drugi prag poreza" (second apron) u slučaju povrede nekog ključnog igrača - mogao da ih natjera da trejduju Nikolu Jokića. Niko se nije povrijedio, ali je Denver postao jedini klub u NBA ligi koji će plaćati ovoliki porez na luksuz.

"Za nas, prelazak tog drugog praga poreza nije nužno nešto čega se plašimo. Mislim da postoje pravila oko toga o kojima moramo biti veoma oprezni s obzirom na našu istoriju povreda... Ako se pogrešna osoba povrijedi, vrlo brzo se nađete u scenariju o kom nikada ne bih želio ni da razmišljam - a to je trejdovanje Nikole Jokića. Veoma smo svjesni toga, idemo naprijed i obezbjeđujemo resorse koje možemo kada dođe trenutak", rekao je prošlog ljeta Krenke.

"Taj drugi prag poreza, da li je to 'čvrsti kep' (hard cap)? Nisam 100 posto siguran, ali to je nešto čega su timovi očigledno veoma svjesni kako idemo dalje".

A tek se čekaju jaki ugovori...

Da stvar bude gora po Denver, i dalje nisu riješeni ugovori Nikole Jokića i Pejtona Votsona. Najboljeg košarkaša svijeta čeka super-maks ugovor (skoro 300 miliona dolara), ali je utisak da ga neće biti ovog ljeta, nego idućeg, mada situacija sa "drugim pragom" sada mijenja pogled na čitavu priču.

Što se tiče Votsona, Denver takođe razmišlja da i njemu ponudi ogroman ugovor, veći od 25 miliona dolara godišnje, tako da je pravo pitanje koliki porez čeka Džoša Krenkea ukoliko se ne "ratosilja" nekih jačih plata. Evo i kako izgledaju plate za 2026-27: