Još jedan veliki problem za Denver, pored svih problema u igri se povrijedio i Kameron Džonson.

Izvor: Printscreen/X/DNVR Nuggets

Denver se muči na početku nove sezone u NBA ligi. Ima tri pobjede i tri poraza u šest odigranih mečeva. Mnogo više od rezultata brine loša igra ekipe, na čelu sa Nikolom Jokićem koji se takođe muči, kao i cijeli tim. I tu nije kraj lošim vijestima.

U porazu od Portlanda (118:110) su Nagetsi ostali i bez Kamerona Džonsona. I to samo što se oporavio i vratio na parket. U samoj završnici se uhvatio za zadnju ložu i hramljući je pokušao da nastavi da igra.

Jasno je da ga očekuje pauza. Na 68 sekundi prije kraja ga je zamijenio Demar Derozen i sada se čekaju dodatni pregledi, izvještaji ljekara i cijeli protokol. Po viđenom na terenu, povreda ne djeluje nimalo naivno.