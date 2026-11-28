Slučaj A. K. i Vujadina Savića ponovo je u fokusu, a nove informacije i fotografije otkrivaju detalje iz njihovog odnosa.

Izvor: MN Press

A. K. i dalje privlači veliku pažnju javnosti nakon izlaska iz Centralnog zatvora, gdje je provela skoro godinu dana zbog slučaja koji se odnosio na ucjenu nekadašnjeg fudbalera Vujadina Savića. Starleta je od izlaska na slobodu veoma aktivna na društvenim mrežama, a svaki njen potez izaziva brojne reakcije.

Međutim, naša redakcija došla je u posjed fotografija koje do sada nijesu bile u fokusu javnosti, a koje su nastale u periodu kada je A. K. navodno bila u odnosu sa Savićem. Posebno je zanimljivo to što je upravo od njega dobila detalj koji je nosila na fotografijama.

Pogledajte kako izgleda u dresu:

Čuvala tajnu

Kako se može vidjeti, fotografije su svojevremeno bile objavljene na njenom Instagram profilu, ali ih je ona u međuvremenu uklonila. Prema podacima iz opisa objava, fotografije su postavljene 21. septembra 2025. godine.

Iako danas na njenom profilu nema traga ovim uspomenama, fotografije koje su se našle u posjedu domaćih medija svjedoče o jednom periodu njenog privatnog života koji je očigledno odlučila da više ne dijeli sa pratiocima.

Transrodna starleta, koja je više od godinu dana provela u pritvoru zbog slučaja povezanog s reketiranjem nekadašnjeg fudbalera Vujadina Savića, u oktobru je izašla iz pritvora i prešla u kućni pritvor na mjesec dana.

Sve je izašlo javno

Slučaj je dospio u javnost kada je Vujadin prijavio A. zbog sumnje da ga je ucjenjivala, zahtijevajući od njega novac. Prema nezvaničnim informacijama koje su dospjele u medije, bivši fudbaler je tokom saslušanja u tužilaštvu govorio o pritiscima kojima je navodno bio izložen, kao i o novcu i poklonima koje joj je davao.

Izvor: / MONDO