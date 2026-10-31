Nikola Jokić izveo je sjajan potez u pobjedi Denvera protiv Finiksa, podigao je i svoje saigrače sa klupe na noge

Izvor: Printscreen/X/Nuggets

Nikola Jokić rijetko kada zakucava, jednostavno to nije njegov stil. Ne bavi se akrobatskim potezima kao neki drugi superstarovi, pa čak i njegovi saigrači poput Erona Gordona. Radi stvari drugačije, ali to ne znači da ne umije da zakuca.

Pokazao je to u pobjedi protiv Finiksa (127:120) kada je jednim potezom bacio i komentatore u trans. Vidio je dovoljno slobodnog prostora ispred sebe, da se njegov čuvar okliznuo, zaletio se ka obruču i zakucao.

Njegovo zakucavanje podiglo je i igrače sa klupe na noge i znali su da proslave sjajan potez srpskog asa. Ne radi to često, ali kada se odluči na to, umije da oduševi sve u dvorani. Nije možda tako spektakularno kao što neki drugi to znaju, ali je zabavno.

We love to see it https://t.co/h95ZS0GBSr — Denver Nuggets (@nuggets)October 31, 2026

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