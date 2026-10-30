Bandža Si je napustio Partizan i pojačaće ekipu Lijetkabelisa.

Izvor: MN Press

Imamo i prvi odlazak iz Partizana ove sezone. Klub je napustio Bandža Si! Iskusni 36-godišnji Francuz pojačao je crno-bijele 28. septembra kada je potpisao jednomjesečni ugovor sa ekipom. Proveo je pripreme u timu, a kada se povrijedio Derek Vilis upao je u rotaciju.

Odigrao je pet mečeva u Evroligi i zabilježio 5 poena, svih 5 protiv Bajerna. Na kraju je upisao 41 minut u drugom mandatu u crno-bijelom. Sada se dolaskom Antonija Rivsa i Roberta Franksa izgubila potreba za njim i on odlazi.

Neće biti slobodan igrač ni jedan dan, pošto će napustiti Beograd i nastaviće karijeru u Lijetkabelisu. Tamo ga dovodi bivši igrač i trener Partizana Nenad Čanak. Tu će igrati sa Ognjenom Jaramazom, Veljkom Ilićem i Milošem Ilićem.

Karijera Bandže Sija

Sada već iskusni krilni košarkaš studirao je na Nju Meksiko Stejtu, a zatim nastupao za Elan, Nansi, Asvel u domovini. Potom je igrao za AEK, pa za Partizan u sezoni 2018/19. Potom je igrao za Andoru i Metropolitan, a nakon dvije sezone u Parizu u Evroligi igrao je za Oradeu prije drugog mandata u Partizanu.