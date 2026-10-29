U novoj sezoni, Nikola Jović se suočava sa promjenjivom ulogom u Majamiju. Trener Spolstra objašnjava odluku o njegovom neigranju.

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Nikola Jović se suočio sa novim izazovom na početku sezone u NBA, pošto je ponovo ostao bez minuta. Srpski košarkaš nije ulazio u igru u porazu od Dalasa, a trener Erik Spolstra i dalje traži najbolju kombinaciju igrača u rotaciji. Ipak, Jović nije iznenađen situacijom u kojoj se našao, jer je kroz slične probleme prolazio i ranije.

Poslije jutarnjeg treninga u Atlanti, gdje Majami očekuje duel sa domaćinom, Jović je govorio o promjenjivoj ulozi u timu i istakao da mu prethodna iskustva pomažu da lakše prihvati trenutnu situaciju.

"Već sam prolazio kroz slične stvari, tako da ne mogu da kažem da ovo nisam očekivao. Što si više naviknut na takve situacije, lakše ih prihvataš. Spreman sam za ono što slijedi", poručio je srpski reprezentativac.

Za Jovića je ovo prvi meč ove sezone u kojem nije dobio priliku da zaigra na odluku trenera, nakon što je u prva tri susreta bio jedan od glavnih igrača sa klupe.

Spolstra još traži pravu ulogu za srpskog košarkaša

Trener Majamija Erik Spolstra objasnio je da odluka da Jović presjedi utakmicu nije konačna procjena njegovog mjesta u ekipi. Stručni štab i dalje eksperimentiše, pa je ovog puta prednost je dobio bek Dru Smit.

"Još pokušavam da pronađem pravo mjesto za Nika (Nikolu Jovića). Ovo je drugačija situacija nego prošle sezone, jer nam je sada pružao dobre minute. Ipak, procijenili smo da nam je potrebno više igrača koji mogu da pokrivaju spoljne pozicije, pa smo se odlučili za Drua kako bi ostali mogli da igraju na svojim uobičajenim mjestima. Istovremeno, produžio sam minute našim visokim igračima u prethodnoj utakmici. Niko je i dalje potpuno u konkurenciji, samo moram da pronađem pravo rješenje", objasnio je Spolstra.