NBA liga se polako zahuktava, a protekle noći na terenu su bila dvojica srpskih igrača. Bogdan Bogdanović je debitovao za Hjuston Roketse, dok je Nikola Jović odigrao meč za zaborav za Majami Hit.

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Minesota Timbervulvsi razbili su Majami Hit predvođen zvijezdom Janisom Adetokumbom sa 131:106. Ništa izabranici Erika Spolstre nisu mogli protiv raspoloženog Entonija Edvardsa koji je postigao impresivnih 45 poena. Grk se sa druge strane zaustavio na 35.

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Minesota je rutinski zabilježila pobjedu, a prednost je rasla do +30 tokom četvrte dionice. Srpski as Nikola Jović je dobio značajnu minutažu, ali se nije proslavio. Za 22 minuta na terenu postigao je 4 poena, 4 skoka i dvije asistencije, a iz igre je šutirao 2/8, za tri poena 0/3.

Pored Edvardsa u Minesoti se istakao Bol sa 21 poenom, Mekdenijels sa 17 poena i osam skokova, Donsumu je dodao 16. U poraženom timu drugi najefikasniji je bio Adebajo sa 15 poena i sedam skokova.

Debitovao Bogdan Bogdanović

Bogdan Bogdanovic lighting it up from deep https://t.co/EOYQwARs8c — SleeperRockets (@SleeperRockets)October 22, 2026

Hjuston Roketsi zabilježili su pobjedu na startu NBA lige protiv Dalas Maveriksa sa 128:110. Bio je to debitantski nastup za srpskog asa Bogdana Bogdanovića koji je za 13 minuta na terenu postigao pet poena, jedan skok i dvije asistencije.

Očekivano, najbolji u Roketsima bio je Kevin Durent koji je postigao 30 poena, uz šest skokova i tri asistencije, dok mu je sa druge strane parirao nasljednik Luke Dončića Kuper Fleg sa 32 poena, pet skokova i dvije asistencije.

Vidi opis Zanimljivo veče u NBA ligi: Debakl Jovića i Majamija, debitovao Bogdanović Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Emilee Chinn / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Joshua Gateley / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Jamie Schwaberow / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: DNVR Sports/X/Printscreen Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Hjuston je "eksplodirao" u drugoj dionici i stigao do ogromnih +30, odakle povratka za Maverikse nije bilo. Pored Durenta, sjajne partije su odigrali Smit i Šengun, postigavši 30 odnosno 23 poena. U Dalasu su Flega ispratili Sase sa 17 poena i Maršal sa 16.

Svi rezultati u NBA ligi:

Orlando - Atlanta 125:132

Vašington - Milvoki 128:116

Bruklin - Šarlot 103:110

Majami - Minesota 106:131

Toronto - Čikago 135:92

Memfis - Juta 123:103

Nju Orleans - Indijana 120-123

Hjuston - Dalas 128:110

LA Lejkers - Golden Stejt 127:195

Portland - Finiks 124:83

LA Klipers - Sakramento 121:96