Nikola Jović odigrao je još jednu sjajnu partiju u dresu Majamija i nastavio je tako da se nameće treneru Eriku Spolstri.

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Nikola Jović je nastavio da pokazuje Majamiju i treneru Eriku Spolstri da mogu da se oslone na njega. Srpski reprezentativac je u porazu od Minesote (125:124) odigrao još jedan veoma dobar meč u pripremnom periodu.

Za 26 minuta na parketu je upisao 16 poena (5/9 za dva, 2/2 za tri), uz 6 skokova i 3 asistencije. Na drugoj strani se istakao Bouns Hajlend (23, 4sk, 4as).

Od dolaska Janisa Adetokumba u tim sve češće se priča o neophodnim pojačanjima za Majami i jačanju sastava kako bi se napala titula. Upravo je Jović najčešće bio spominjan kao potencijalni igrač u raznim trejdovima. Partije koje je pokazivao na pripremama su veoma dobre, tako da je iskoristio šansu da pokaže treneru Eriku Spolstri da na njega može da računa...

Darko Rajaković je sa Torontom slavio protiv Klipersa (114:106) i to bez najveće zvijezde i najnovijeg pojačanja Kavaja Lenarda. Odličan je bio Ar Džej Beret (20, 5sk, 5as).

Od rezultata treba izdvojiti i ubjedljivu pobjedu Bostona protiv Filadelfije (114:106). Doduše za goste nisu igrali ni Lebron Džejms, Džejlen Braun i Džoel Embid. U Seltiksima su se istakli Pejton Pričard (25, 7as) i Džejson Tejtum (23, 5sk, 4as).

Rezultati:

Toronto - LA Klilpersi 114:106

Indijana - Atlanta 117:119

Vašington - Detroit 114:108*

Boston - Filadelfija 144:106

Majami - Minesota 124:125

Golden Stejt - Sakramento 111:106

Finiks - San Antonio 102:98

*posle produžetaka

"Jović ima bolji govor tijela"

Erik Spoelstra says he’s been ENCOURAGED by Nikola Jovic:“I’ve been encouraged. Just stack positive days..he’s been known for sometimes have the bad body language running into the stands — he just turned around and sprinted to get back on defense…he has the skills, you can see that on display…”(via @ZachWeinberger) — The HEAT Realm (@WadexFlash)October 11, 2026

Pohvalno je o Joviću pričao i trener Spolstra.

"Ohrabrio me Nikola, imao je dosta pozitivnih dana. Poznat je po tome da ponekad ima loš govor tijela. Sada je to okrenuo, trčao je sprintove u odbrani, vraćao se. Ima vještine, svi to možete da vidjite", poručio je Spolstra.