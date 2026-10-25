Trener Spartaka Vlada Jovanović digao je glas protiv ABA lige i lošeg suđenja.

Izvor: KK Spartak Office Shoes Subotica/youtube

Trener Spartaka Vlada Jovanović žestoko je kritikovao ABA ligu i izbor sudija nakon poraza od Partizana u petom kolu regionalnog takmičenja. Šampion Srbije je poklekao u neizvjesnoj završnici 80:82, a Jovanović je imao dugačko izlaganje povodom jako loše arbitraže od starta sezone, koja je i kasnila upravo zbog problema sa sudijama.

U uvodu konferencije je analizirao meč sa crno-bijelima, čestitao rivalu na pobjedi, a potom se posvetio glavnom problemu regionalne košarke.

"Mislim da smo imali od prvog do zadnjeg minuta dobar odnos prema utakmici i protivniku, kojeg naravno izuzetno cijenimo. Zadovoljan sam većim dijelom utakmice što se tiče napada i odbrane. Bilo je praznog hoda, pogotovo u prvoj četvrtini, imali smo pet izgubljenih lopti u prvom poluvremenu, dozvolili smo Tompsonu 21 poen, ne bih rekao da su bili laki šutevi, ali on je evroligaški igrač i našao je način da postigne poene. U ta dva segmenta smo bili loši", rekao je Jovanović i nastavio:

"Treću četvrtini smo odigrali jako kvalitetno, preveli smo utakmicu na našu stranu, bili smo dobri u napadu, postizali lake poene, podigli smo nivo odbrane. Žao mi je što je bio ovakav kraj, dozvolili smo neke skokove u napadu, bilo je naših grešaka, ali stvarno mi nije jasno kada će ABA liga na pravi način da reaguje oko suđenja, meni to uopšte nije jasno. Ne znam šta čekate i kome ovo ide u korist?", zapitao se trener Spartaka i ostatak konferencije posvetio obraćanju svima onima kojima je stalo do košarke.

"Gdje ovo vodi?"

"Potpuno zaslužena pobjeda Partizana, čestitam im, ne umanjujem to nijednog trenutka, ali mi nije jasno: Kome nije jasno da degradira ligu? Kome nije jasno da ovakav način suđenja ugrožava i ljude koji ulažu u ovaj sport koji volim? Baš mi nije jasno i zašto na kraju svi ćute? Ne upirem prstom u nekog posebnog sudiju, sveukupno ovo ne valja i ne znam zašto ćute svi. Gdje ovo vodi", upitao je Jovanović i nastavio u dahu:

"Mislim da svaki klub, privatni klubovi, državni klubovi, privatna preduzeća, državna preduzeća, nebitno, daje se neki novac da bi se igralo, ovo takmičenje je dostiglo ozbiljan nivo, zašto dozvoljavamo svi zajedno, uz svo poštovanje njih kao ljudi, zašto dozvoljavamo da nam utakmice izgledaju ovako. Nije prva ni zadnja utakmica, baš da vidim da li će neko da reaguje."

Pitanja nisu bila potrebna.

"Mi se ozbiljno bavimo ovim poslom, pričam o Spartaku. Ja vas zovem da dođete da vidite kako se mi bavimo ovim poslom, mislim da smo zaslužili i Partizan i mi, da najbolji u tom segmentu budu danas ovdje, iz ovog regiona. Ne samo mi, Zvezda, Igokea... Ne znam kako, ne znam koji su razlozi, neću da poredim sa drugim zanimanjima, da nekog na povrijedim. Ja lično za dobar i loš rezultat polažem odgovornost predsjedniku kluba i ljudima koji vode ovo. Čija je odgovornost što ljudi rade lošije posao nego što ovaj nivo takmičenja to zahtijeva. Šta znači ekspertiza od pet strana, koga to uopšte zanima?"

Jovanović je istakao da je utakmica bila pravi spektakl za ljubitelje košarke, ali da je suđenje ostavilo gorak ukus.

"Rekao bih da je košarkaška priredba bila prelijepa, došao je jedan od najboljih klubova iz regiona, klub koji ja lično volim, napravili smo jednu predstavu zajedno, dostojnu ABA lige, publika je uživala, želim da pohvalim i jedne i druge, ali dajte da svi budemo najbolji što možemo. Niko neće upirati prstom ako se dogodi greška, ali nemojte preko naših leđa da ispravljate krive drine. To znači da mali klubovi nemaju pravo na svoje mišljenje, da li smo mi ravnopravni članovi? Imamo tri evroligaša, tri ULEB tima i mi ćemo sad da razvijamo sudije? To je trebalo da se radi kad je napravljena liga", jasan je bio Jovanović.