Đoan Penjaroja oglasio se pred meč sa Panatinaikosom i svjestan je šta čeka Partizan i kakav će doček imati Željko Obradović.
Partizan čeka lidera Evrolige, igraće protiv Panatinaikosa u utorak u Beogradskoj areni (20.30) i to će ujedno biti i prvi meč za Željka Obradovića od odlaska iz Humske. Svjestan je i Đoan Penjaroja da će biti dosta emotivno u srpskoj pristonici.
"Prije svega je najvažnija utakmica, teška je u ovom momentu. Panatinaikos je uništavao protivnike u svim mečevima do sada. Skoro sve mečeve su završavali u prvoj četvrtini, imaju zvijezde na terenu i sjajne rezultate. Znam da će biti posebna utakmica jer se vraćaju neki veoma važni igrači u Arenu. Posebno jedna osoba koja je veoma važna u Srbiji dolazi u Beograd. Nemam sumnju da će naši navijači da im pruže doček, ali isto tako nemam sumnju ni da će da podržavaju naš tim", počeo je Penjaroja.
Đoan Penjaroja: "Znam da navijači podržavaju Željka i da me ne mrze, svjestan sam ko dolazi"
Željko Obradović pozdravlja Grobare u Areni. Njegovim povratkom u Partizan, košarkaška euforija u Srbiji dostigla je vrhunac.
Zna da se sprema doček za Željka Obradovića.
"Razumijem da naši navijači podržavaju Željka i to nije situacija da mrze drugog trenera, odnosno mene u ovom slučaju. Zadovoljan sam našim navijačima, jer podržavaju naš tim. Razumijem i da će sutra da pokažu veliku podršku Željku, ali kada utakmica počne nemam sumnju da će da podržavaju Partizan."
Upitan je i da li će zbog povratka Željka da bude još emotivnije.
"Možda, ali je za mene svaka utakmica u Areni veoma emotivna."
Šta je sa povredama?
Potvrdio je Španac da Lamar Stivens da konkuriše za mjesto u timu i da neće igrati Derik Vilis i Vanja Marinković.
"Jedini igrači koji neće igrati su Derik Vilis i Vanja Marinković, ostalih 13 su u konkurenciji."