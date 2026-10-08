Trener Partizana Đoan Penjaroja govorio o poslu koji je odradio nakon što je zamijenio Željka Obradovića, kao i o tome šta navijači misle o njegovom radu.

Izvor: MN Press

Košarkaši Partizana imaju najbolji evroligaški start u istoriji, pošto su na početku nove sezone pobijedili na sva tri odigrana meča. Veliki ispit u četvrtoj rundi biće gostovanje Real Madridu koji ima tri poraza u dosadašnjem dijelu sezone, a španski stručnjak Đoan Penjaroja posjetu svojoj zemlji iskoristio je i za intervju sa tamošnjim medijima u kojem je pričao i o Željku Obradoviću.

Tom prilikom je Penjaroja otkrio koliko je bilo izazovno preuzeti Partizan u veoma teškom trenutku za crno-bijele - kada je zbog loših rezultata klupu napustio Željko Obradović, najtrofejniji trener u istoriji evropske košarke. Penjaroja je znao šta je njegov zadatak tada!

"Stigao sam u veoma složenom trenutku, u veoma teškoj atmosferi. U Beogradu i u Partizanu, Željko Obradović je više od najboljeg trenera u Evropi u posljednjih 25 godina. On je mnogo više od toga. Njegov odlazak je predstavljao problem, ali nisam došao da zamijenim Željka. Došao sam da radim svoj posao. Zatekao sam ekipu koja se mučila - postojao je veliki jaz između tima i navijača, a ekipa nije igrala dobro...", rekao je Penjaroja i dodao: "Nije bilo lako. U prvih mjesec i po dana ni rezultati nisu bili sjajni. Zatim smo počeli da donosimo određene odluke. Uspeo sam da ujedinim ekipu i da ona iz dana u dan sve više igra kao cjelina. Rezultati su počeli da stižu, a i atmosfera je počela malo da se mijenja".

Penjaroja je u međuvremenu postao omiljen među navijačima Partizana. Oni su zadovoljni kakva je ekipa napravljena tokom ljeta, ali im se sviđaju i rezultati koji se bilježe na početku sezone. Zbog toga Đoan dobija ovacije koje mu mnogo znače pred početak svakog meča.

"To je uzbudljivo. To je nešto što doživite samo nekoliko puta, na veoma malo sportskih objekata tokom karijere, i to samo u određenim trenucima – kada klubu zaista dobro ide. U Srbiji je to donekle uobičajeno u pojedinim ekipama, ali su me ovacije od prije neki dan ipak iznenadile. Veoma sam zahvalan jer je to neobičan osjećaj za trenera. Osjećam veliku zahvalnost jer je to znak da radite pravu stvar, odnosno da postoji poštovanje prema treneru, što danas nije baš česta pojava", ističe Španac.

Španci su od Penjaroje mogli da saznaju i kakvi su navijači u Srbiji, odnosno šta to rade drugačije nego navijači u Španiji gdje je on godinama radio. Ipak, istakao je i da navijači u Srbiji mogu da idu iz krajnosti u krajnost u zavisnosti od toga kakve rezultate bilježi klub.

"Mislim da oni veoma dobro razumiju da je uloga trenera da bezbedno dovede ekipu do cilja. Imam utisak da navijači u Srbiji podržavaju trenera, baš kao i igrače, ukoliko oni konstantno pokazuju posvećenost i profesionalizam. To je nešto što se ovdje u Španiji ređe viđa. Takođe je tačno da tamo umeju da budu krajnosti – bilo u pozitivnom ili negativnom smislu. Imam sreće što sam trenutno u dobroj poziciji i veoma sam zahvalan na tome kako se navijači odnose prema meni", rekao je Penjaroja.

Meč Real Madrid - Partizan igra se u četvrtak (20.45), a crno-bijeli će imati priliku da ostanu na vrhu tabele i dodatno produže krize španskog kluba koji im je prije samo nekoliko godina bio rival u borbi za Fajnal-for. I zbog toga će meč u Madridu imati poseban značaj za navijače Partizana.