Željko Obradović oglasio se pred meč sa Partizanom i ima samo riječi hvale na račun ekipe Đoana Penjaroje.

Izvor: MN Press

Željko Obradović se vraća u Beograd, ponovo će biti na klupi u Areni, samo sa druge strane. Vodiće Panatinaikos protiv Partizana na meču u utorak (20.30h). Dao je izjavu na atinskom aerodromu uoči putovanja.

"Ono što očekujem jeste da bude odlična košarkaška utakmica. Navijači Partizana će reagovati onako kako osjećaju. Ne mogu ništa tu da uradim. Igramo meč Evrolige protiv ekipe koja je dobro počela sezonu. Kvalitetni su, igraju agresivnu odbranu, pokušavamo da se spremimo na pravi način", rekao je Obradović.

Pitali su ga i kakvu atmosferu očekuje u Areni.

"Odlično znam kako je igrati tamo, mislim da i igrači znaju. Nevjerovatna podrška navijača. Biće lijepo vidjeti našu reakciju na prvoj utakmici koju igramo u gostima."

Panatinaikos ima skor 4-0 i sve utakmice do sada je igrao u Atini. Sada igra protiv Partizana, pa onda opet ima tri meča kod kuće, protiv Hapoela, Baskonije i Armanija. Dakle, ukupno sedam mečeva i jedno gostovanje.

"Vidite da je Partizan prvi u Evroligi po tome"

Upozorio je Željko Obradović i na agresivnost crno-bijelih u odbrani. Posebno kada su ukradene lopte u pitanju. Novinari su konstatovali da Partizan igra dosta agresivno i da ključ može da bude u tom presingu.

"Da, baš to. To je tim koji igra sjajno u odbrani, imaju najviše ukradenih lopti od svih u Evroligi, sve kreće od odbrane. Imaju dosta različitih kombinacija za petorke. Veoma dobre igrače, do sada su odigrali veoma dobro", zaključio je Obradović.