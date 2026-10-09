Srpski reprezentativac Filip Petrušev na korak je od prelaska u Crvenu zvezdu čiji bi dres trebalo da obuče po treći put. Trener Ćavi Paskval ga nije čak ni uvodio u igru na meču Dubaija i Zvezde.

Izvor: GONZALEZ OSCAR / Alamy / Profimedia

Srpski reprezentativac Filip Petrušev je na korak od prelaska u Crvenu zvezdu. Kao što je MONDO najavio prije nekoliko dana, Zvezda je ozbiljno zagrizla za Petuševa, a sada je prema informacijama medija iz Grčke došlo do intenziviranja pregovora i vrlo blizu je potpisa sa klubom sa Malog Kalemegdana.

Breaking: Filip Petrusev close to join Crvena ZvezdaVia: @TheShot71 | Floor Generals @betarades #kkcz #dubai #olympiacosbc #paobc #euroleague https://t.co/JEWCjqjXPs — Basketballmaniacs_ (@bballmaniacs_)October 8, 2026

Više je razloga zbog kojih je Crvena zvezda zainteresovana za Petruševa - već je igrao za Zvezdu (u dva navrata), domaći je igrač i ima iskustvo, sve što je trenutno potrebno na Malom Kalemegdanu, kako bi sezona krenula u pravom smjeru, nakon što je start bio malo problematičniji. Zvezda je takođe ostala bez Džonatana Motlija na nekoliko nedelja, a čak i sa njim potreban joj je jedna visoki igrač, tako da se Petrušev najviše uklapa u profil koji je tražio Ibon Navaro.

"Naše petice su Ebuka Izundu i Džonatan Motli. Ako nemamo Motlija, ostaje nam samo Izundu, koji je prošlu sezonu počeo kao treći visoki igrač. Zbog sjajnih partija postao je drugi, ali sada je u potpuno drugačijoj situaciji. Sada je naš glavni centar i to nije lako iznijeti. Tako da je klub sigurno na tržištu. Mislim da su svi evroligaški klubovi uvijek na tržištu", zaključio je Navaro.

Njegov zemljak Ćavi Paskval iz Dubaija bio je taj koji je do sada "stopirao" posao između Petruševa i Crvene zvezde, smatrajući da bi mu Srbin mogao biti od pomoći uz smanjenu minutažu, a čini se da je od prvog kontakta do danas došlo do popuštanja koje su na Malom Kalemegdanu čekali.

Zašto Petrušev nije igrao protiv Zvezde?

Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA

Dubai ima dugačak roster, vjerovatno i najveći u Evroligi, a zbog toga trpi minutaža igrača. Petrušev je počeo u startnoj postavi u prvom kolu i u duelu protiv Real Madrida odigrao je skoro 19 minuta i zabilježio je tri poena (1/4 iz igre), šest skokova i dve asistencije, da bi zatim protiv Barselone njegova minutaža bila umanjena za tri puta. Igrao je šest minuta i za to vrijeme upisao četiri poena (1/2 iz igre) i dva skoka. Protiv Fenerbahčea je igrao osam minuta i upisao je tri poena (1/3 iz igre), a protiv Zvezde nije proveo ni sekund na parketu.

"Zašto nije igrao Petrušev? To je isključivo moja odluka", bilo je sve što je Ćavi Paskval rekao na konferenciji za medije posle ubjedljivog poraza od Crvene zvezde.

Petrušev već igrao dva puta u Zvezdi

Vidi opis Filip Petrušev na korak od Zvezde: Da li zbog toga nije igrao protiv nje? Filip Petrušev Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: MN Press Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Marko Metlas/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: TV Arena sport Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Petrušev (26, 211 cm) je studirao u Americi, na prestižnoj Gonzagi, odakle je potom došao u Megu i bio MVP jadranske lige 2021. godine, kao njen najbolji strijelac i talenat. Izabran je potom na draftu, ali ga Filadelfija nije željela, tako da je otišao u Efes sa kojim je postao prvak Evrolige, ali bez većeg učinka i minutaže - zbog čega je otišao u Crvenu zvezdu. Imao je prosjek od 10,7 poena po utakmici i 5,2 skokova, što ga je opet odvelo u NBA ligu.

Koliko god želio da igra u najjačoj ligi svijeta, Filadelfija i Sakramento su bili neozbiljni, tako da se ubrzo vratio u Evroligu gdje ga je doveo Olimpijakos. Potpisao je trogodišnji ugovor, ali već posle prve sezone pozajmljen je Zvezdi s kojom je završio sezonu 24/25 i bio njen najbolji igrač - prosjek od 14,1 poena, 4,9 skokova i 1,7 asistencija, uz skoro 65 odsto šuta za dva.

Prošle sezone u dresu Dubaija, Filip Petrušev imao je prosjek od 11,6 poena, 4,8 skokova i 1,5 asistencije po meču, ali u međuvremenu se pojačala konkurencija u reketu.

Raspored Zvezde u Evroligi

Crvena zvezda sada ima 2-2 u Evroligi, kao i 0-1 u ABA ligi, a oktobar će joj biti vrlo izazovan jer je na oba fronta čekaju komplikovane utakmice. Na Jadranu će dočekati Budućnost i gostovati Krki i Igokei, a što se tiče Evrolige - ovako izgleda raspored: