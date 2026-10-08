Jako zanimljiv meč francuskih predstavnika u četvrtom kolu Evrolige.

Izvor: PESTELLINI FEDERICO / imago sportfotodienst / Profimedia

Košarkaši Asvela zabeležili su drugu pobedu u Evroligi, pošto su posle dramatičnog meča slavili protiv Pariza u gostima sa 98:96. Na kraju uloga tragičara ide Nadiru Hifiju koji je promašio šut za pobjedu.

Nisu u francuskom derbiju u prvom planu bile odbrane, što govori i broj postignutih poena. Domaći tim je vodio do finiša prvog poluvremena, kada izabranici Tonija Parkera uspevaju da preokrenu momentum i odu na veliki odmor sa +3.

U svakom slučaju, tokom svih 40 minuta smo gledali prilično izjednačen meč, a oba tima su bila raspoložena na šutu sa distance. Timovi si najviše imali +5, uglavnom se igralo koš za koš, a trojke su pljuštale na obe strane. Na kraju je Pariz postigao 15 trojki, dok je Asvel dao jednu manje.

The derby belongs to @LDLCASVEL ✔️#EveryGameMatters https://t.co/76BruiWm2O — EuroLeague (@EuroLeague)October 7, 2026

Asvel je imao dosta više skokova i asistencija, što nije napravilo neku značajnu prednost, ali su u finišu birali bolja rešenja. Ušlo se u neizvesnu završnicu, od Hifija se očekivalo da rešava, ali je u ključnim momentima izgubio fokus. Prvo je izgubio loptu, posle čega je Asvel poveo, a onda i promašio šut za pobjedu.

Tako je pokvario sopstveni rekord u dresu Pariza, pošto je postigao nevjerovatnih 30 poena. Raspoložen u redovima domaćina bio je Tajson Etjen koji je postigao 27. Najbolji u timu Asvela bio je Peti Mils sa 21 poenom, dok je Tremont Voters dodao 19.