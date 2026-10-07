Nije došlo do dogovora između Evrolige i NBA oko zajedničkog projekta, došlo je do podjele među klubovima, a navodno će status franšize prvi dobiti italijanski Napoli.

Izvor: YouTube/EuroLeague

Na jučerašnjem sastanku vlasnika Evrolige i predstavnika NBA lige nije došlo do konačnog dogovora oko formiranja zajedničkog takmičenja, posle ultimatuma koji je promijenio tok razgovora. Predstavnici NBA zahtevali su da se na tom sastanku usvoji odluka da neće biti proširenja Evrolige na 24 ekipe, kao ni da osam novih klubova neće dobiti status franšize (među njima Crvena zvezda i Partizan), što je jednoglasno odbijeno.

Posle svega, dogovoreni su novi sastanci, NBA i dalje ne planira da odustane od saradnje sa Evroligom, ali hoće da "istjera svoje" i već sada se može videti da ima podjela. Prema pisanju "Atletika", najmanje šest klubova Evrolige zainteresovano je za dogovor s NBA ligom, dok su ostali u potpuno drugačijem raspoloženju, smatrajući da Amerikanci imaju "kolonijalistički pristup".

"Atletik" ne dodaje koji su to klubovi koji su spremniji na kompromis, ali Grci otkrivaju da su Olimpijakos, Barselona, Baskonija i Olimpija Milano protiv ovakvih pregovora sa NBA ligom, a na drugoj strani su Real Madrid, Fenerbahče i Panatinaikos.

Šta je tačka razdora Evrolige i NBA?

Ponuda NBA lige bila je daleko ispod tri milijarde dolara, koliko Evroliga traži. Pregovori će se uskoro nastaviti ili će NBA napraviti novu ligu, međutim teško već sledeće godine kako se pričalo

Konačna preporuka o proširenju i transformaciji takmičenja očekuje se "u narednim nedeljama", saopštila je Evroliga, a čini se da je osnovno pitanje - da li će NBA pristati na nove fanšize koje su zamislili u Evroligi? U redu na njih čeka 13 ekipa i neke od njih nisu po volji NBA, koja želi samo velike gradove pod svojim okriljem, iz marketinških razloga.

Njoj su interesantni samo klubovi u Milanu, Rimu, Madridu, Barseloni, Londonu, Mančesteru, Parizu, Lionu, Berlinu, Minhenu, Istanbulu i Atini. Dakle, bez našeg Beograda, uz podsećanje da neki od ovih gradova - veze nemaju s košarkom.

To bi značilo formiranje novih klubova bez ikakve istorije, uz asistenciju fudbalskih giganata u tim gradovima.

Napoli prva nova franšiza Evrolige?

Izvor: Enzo Pinelli/IPA Sport / IPA / Profimedia

Kako prenosi američki portal "Front Office Sports", prvi koji bi trebalo da dobije status nove franšize Evrolige je italijanski Napoli, što je veliko iznenađenje. Još u avgustu je dobio "uslovno odobrenje" za ulazak u Evroligu u okviru njenog proširenja i formalno odobrenje dobiće u narednih 90 dana.

"Vlasnik Napolija Met Ričeta ranije je za naš portal rekao rekao da je mjesecima radio sa gradom Napuljem i gradonačelnikom na izgradnji nove dvorane u blizini Amalfijske obale, koja je projektovana tako da ispunjava standarde i Evrolige i NBA Evrope", ističe se u tekstu i dodaje da je njegova kompanija "Underdog Globar Partner" vlasnik još nekoliko manjih klubova u Italiji - dva muška i jednog ženskog.

Inače, Napoli vodi hrvatski trener Jasmin Repeša i prošle sezone su završili na desetom mjestu italijanske Serije A, ali se takmiči u Evrokupu.

Ko još čeka franšizu Evrolige?

Vidi opis Insajderske informacije sa sastanka Evrolige i NBA: Jedan klub već priča da je postao franšiza Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: MN Press Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: MN Press Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MN Press Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: MN Press Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: MN Press Br. slika: 6 6 / 6 AD

Svih 13 klubova vlasnika "A" licenci (Olimpija Milano, Real Madrid, Barselona, Fenerbahče, Efes, Panatinaikos, Olimpijakos, Makabi Tel Aviv, Bajern, Asvel, Baskonija, Žalgiris i CSKA Moskva) dobili su umjesto toga status franšiza, a otvoreno je još osam mjesta, ako NBA ne bude pravila problem.

Za ta mjesta, osim Napolija koji je navodno već dobio status franšize, konkurišu i naši Crvena zvezda i Partizan, kao i Valensija, Virtus, Pariz, Hapoel Tel Aviv, PAOK, Dubai, London Lajonsi, Maksima Roma, Aris i Hapoel iz Jerusalima.