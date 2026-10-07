Monako je proglasio bankrot nakon finansijskih problema, čime se završava era uspjeha u Evroligi i francuskoj košarci.

Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA

Finalista fajnal-fora Evrolige za 2025. godinu Monako je proglasio bankrot, zvanično je potvrđeno. Kao što je poznato, klub iz Kneževine već mjesecima unazad ima finansijskih problema, zbog kojih je jedva završio prethodnu sezonu, a onda nije dobio ni licencu za 2026/27, tako da je odustao od Evrolige, a ne takmiči se više ni u najvišem rangu francuske košarke.

Uprkos naporima da se pronađe rješenje, Monako je danas saopštio da prestaje da postoji:

"Danas je tužan dan. Uprkos svim uloženim naporima, Monako je dospio u situaciju obustave plaćanja. Klub će sada napraviti pauzu, u nadi da će pronaći put ka restrukturiranju i da će jednog dana ponovo pokrenuti projekat", saopšteno je iz kluba koji je prošle sezone bio neporažen na domaćoj sceni.

"Niko nam ne može oduzeti ono što je izgrađeno tokom ovih 12 godina. Tokom svojih pet sezona u Evroligi, Monako je pobijedio sve velike evropske klubove protiv kojih je igrao. Trijumf u Evrokupu 2021. donio je našoj Kneževini prvi evropski trofej u ekipnom sportu. Tri titule prvaka Francuske, pa četiri trofeja Liga kupa, dva Kupa Francuske i jedan Superkup. Dva učešća na fajnal-foru Evrolige, uključujući i jedno finale. Niz pobjeda i trofeja koji će zauvijek biti dio sportske istorije Monaka", dodaje se u saopštenju uz zahvalnost navijačima koji su bili najveći trofej.

Monako htio u ABA 2 ligu

Klub iz Kneževine prijavio se za učešće u ABA 2 ligi, međutim ponuda nije prihvaćena pošto je sve već bilo dogovoreno i utanačeno oko sistema takmičenja.

"S obzirom na hitnost situacije i ograničen vremenski okvir prije početka takmičenja za sezonu 2026/2027, bili bismo izuzetno zahvalni na formalnom stavu Asocijacije u što kraćem roku", apelovalo se iz Monaka, međutim nije stigao pozitivan signal sa Jadrana.

Šta dalje za Monako?

Dear Roca Family,Today is a sad day.Despite every effort, AS Monaco Basket has been placed into insolvency. The Club will now step away, with the hope of finding a path to restructure and, one day, begin the project again https://t.co/vwrvHHTA5I — AS Monaco Basket EN (@asmonaco_en)October 7, 2026



Iz saopštenja se može zaključiti da se rješenje još ne nazire, ali da postoji nada da će se Monako jednog dana vratiti:

"Ovo nasljeđe ne može biti izbrisano. Kao ni borbeni duh koji je oduvijek krasio Monako. Budućnost muške košarke u Monaku sada je u rukama Udruženja AS Monaka: njegovih rukovodilaca, trenera, mladih igrača i prvog tima koji se takmiči u Nacionalnoj 3 ligi. Njima danas predajemo štafetu, uz nadu da će se jednog dana crveno-bijeli vratiti na najviši nivo. Do tada, ono što smo zajedno izgradili ostaje. Hvala vam", zaključuje se.