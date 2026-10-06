Danas se na Komu odlučuje o licencama za Evroligu: Crvena zvezda i Partizan čekaju važne vijesti o svojim šansama nakon nekoliko sezona u kojima su vrlo bitan faktor ovog takmičenja.

Izvor: Luka Milosavljevic / Sipa Press / Profimedia

Danas je "Dan D" za evropsku košarku, samim tim i za srpske klubove Crvenu zvezdu i Partizan. Na jezeru Komo u Italiji održaće se ključni sastanak koji bi trebalo da nam da odgovor na pitanje - u kom smjeru će dalje ići košarka na starom kontinentu, a još važnije: s kim?

Vidjećemo da li će Evroliga i NBA udružiti snage ili će svako svojim putem, dok ćemo takođe saznati i da li će doći do dugo najavljivanog proširenja najjačeg evropskog takmičenja na 24 ekipe. Uporedo sa tim, čeka se odluka oko novih "A" licenci i Crvena zvezda i Partizan zapravo najviše čekaju da li će tu dobiti pozitivan odgovor, odnosno da li će ih Evroliga makar uvrstiti u franšize.

Ko je najbliži "A" licenci Evrolige?

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Prema navodima "Izrael Hajoma", već danas će biti poznato koja su tri nova kluba nosioci stalne licence Evrolige, takozvane "A" licence. Trebalo bi da to budu Valensija iz Španije, Dubai iz UAE i Pariz iz Francuske, koji su navodno tako dobili prednost u odnosu na Crvenu zvezdu i Partizan.

Španska "Marka" pak uvjerava navijače Crvene zvezde i Partizana da nema potrebe za panikom, pošto bi i oni trebalo da budu među osam novih franšiza Evrolige.

Neće svi dobiti licencu Evrolige

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Najavljeno je da ima 13 kandidata za stalno mjesto u Evroligi, a da među tim kandidatima stoje i Crvena zvezda i Partizan, koji se nadaju da su među osam odabranih.

Osim Crvene zvezde i Partizana, za status franšize su se prijavili Valensija, Virtus, Pariz, Hapoel Tel Aviv, PAOK, Napoli, Dubai, London Lajonsi i Maksima Roma, kao i Aris i Hapoel iz Jerusalima. Dakle, bar pet klubova sa ovog spiska danas će ostati "kratkih rukava".

Šta je uslov za dobijanje licence?

Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA

Glavni faktori kod odlučivanja ko će dobiti dugogodišnju licencu biće finansijska situacija, stabilnost, kredibilitet, medijska slika, potencijal i naravno sportski uspjeh. Naravno, svako mjesto će morati masno da se plati. Neće moći naravno da se dobije licenca za svakoga, ali evo šta se kaže za srpske klubove.

"Zvezda i Partizan su vjerovatno dva kandidata sa najvećim šansama da dobiju zeleno svjetlo. Razlog nije samo sportski. Oba kluba dolaze sa ogromnog beogradskog tržišta, imaju jednu od najbrojnijih navijačkih baza i pružaju jednu od najboljih atmosfera u takmičenju, dok ih Evroliga već godinama vidi kao strateški važne projekte. Uz to, oba kluba imaju zagarantovano učešće do sezone 2027/28, zahvaljujući aktuelnim trogodišnjim licencama", navodi se u tekstu "Marke".