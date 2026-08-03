Bivši košarkaš Partizana Balša Koprivica karijeru će nastaviti u Burgosu.

Izvor: MN Press

Bivši košarkaš Partizana Balša Koprivica (26) karijeru će nastaviti u San Pablo Burgosu. Povremeni reprezentativac Srbije potpisao je jednogodišnji ugovor sa španskim timom.

Koprivica će naredne sezone igrati Evrokup. Njegov tim se nalazi u grupi A, baš kao i ekipa Saše Obradovića, odnosno jedan tim iz ABA lige: Le Man, Hapoel Jerusalim, Burgos, Cedevita Olimpija, Tortona, Aris, Rostok i Riga.

Koprivica je 2025. napustio Partizan, pa je prošlu sezonu proveo u redovima Bahčešehira, u timu Marka Baraća. U evropskom takmičenju beležio je 5,4 poena, imao je i 3,5 uhvaćenih lopti i 1,3 blokade po meču.