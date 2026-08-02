Partizan i Armoni Bruks gotovo sigurno neće sarađivati naredne sezone, ali Crvena zvezda mogla bi da dovede Amerikanca na Mali Kalemegdan
Partizan je okončao sagu oko Armonija Bruksa. Iz Humske su navodno stavili tačku na pregovore jer premišljanje Amerikanca predugo traje, ali se sada u trku uključila Crvena zvezda, koja je rada da postigne dogovor sa bivšim košarkašem Milana.
Armoni Bruks je najprije pregovarao sa Partizanom, a onda je riješio da postane košarkaš ASVEL-a. Nakon što je priča iz Vilerbana dobila neslavan kraj, pa sada klub Tonija Parkera mora da otpusti najveće zvijezde, Bruks je ponovo postao interesantan čelnicima u Humskoj. Ipak, nije dugo trajalo, pošto se za Amerikanca raspituje i njegov bivši klub - Olimpija Milano, čiju konačnu ponudu Bruks i čeka, piše Mocart sport
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Bruks nije zanimljiv samo Italijanima, za njega se raspituje i Real Madrid i, kako stvari stoje, "kraljevski klub" je u fokusu bivšeg NBA igrača. Međutim, i Crvena zvezda je izrazila želju da sarađuje sa Amerikancem. Armoni Bruks je imao sjajnu statistiku prošle sezone, kada je u dresu Armanija bilježio 13,1 poen po meču, 3,5 skokova i 1,4 asistencije.
Umjesto Bruksa razmatra se dovođenje Lonija Vokera. Međutim, posljednje informacije kažu da košarkaša Makabija silno želi Dubai, pa bi to mogla da bude nepremostiva prepreka u dovođenju Amerikanca.
Partizan je ovog ljeta gotovo potpuno promijenio izgled tima. U redove crno-bijelih stigli su Lamar Stivens, Kevarijus Hejs, Luka Vildoza, Alesandro Pajola, Derek Vilis, Nikola Tanasković i Kajl Olman, dok su se od Humske oprostili Dvejn Vašington, Sterling Braun, Nik Kalates, Isak Bonga, Dilan Osetkovski, Aleksa Radanov, Bruno Fernando i Aleksej Pokuševski.