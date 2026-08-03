Dušan Miletić postao je novi košarkaš Hapoela iz Jerusalima

Izvor: Marko Dimic/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Povremeni reprezentativac Srbije Dušan Miletić karijeru će nastaviti u Hapoelu iz Jerusalima. Nagađalo se da li će bivši centar Kluža zaigrati u timu Saše Obradovića, ali kako prenose tamošnji mediji, posao je priveden kraju i očekuje se da klub uskoro predstavi novo pojačanje pod obručem.

Miletić je u Libanu igrao tokom ljeta, pa je u Al Rijadiju bilježio skoro 15 poena, 10,3 skoka i 1,3 blokade na 12 utakmica. Na terenu je provodio 27 minuta, dok je iz igre šutirao veoma dobrih 67 odsto. Ipak, u prvi plan se ističu partije u Evrokupu prošle sezone, pošto je ubacivao 13,4 poena, imao je i 7,8 uhvaćenih lopti, 2,5 podijeljenih lopti i 1,2 blokade po meču.

Vidi opis Saša Obradović doveo još jednog bivšeg košarkaša Partizana Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN Press Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN Press Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN Press Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN Press Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN Press Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN Press Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN Press Br. slika: 8 8 / 8

Kako mediji u Izraelu javljaju, Miletić je u Hapoel stigao uz jednogodišnji ugovor. Igraće Evrokup naredne sezone i pokušaće da se izbori za elitno takmičenje, a podršku će imati baš u Beogradu, gdje će Hapoel igrati domaće mečeve u evropskom takmičenju.

Iako se govorilo da bi Miletić karijeru mogao da nastavi u Partizanu, do povratka u Humsku, makar za sada, neće doći. Miletić je u Partizanu igrao od 2019. do 2022. Kada je u pitanju tim Saše Obradovića, tamo neće biti jedini koji je nosio dres crno-bijelih. Bivši trener Crvene zvezde već je doveo Džejlena Smita, ali i Šejka Miltona, koji je prošle sezone bio plej Partizana.