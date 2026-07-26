Oklahoma je poslala ponudu od 12 miliona dolara za Spensera Džounsa i namerno pravi veliki problem Denveru koji mora što prije da donese konačnu odluku.

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Oklahoma je poslala ponudu košarkašu Denvera Spenseru Džounsu na 12 miliona dolara za dvije godine. Dakle, za šest miliona dolara po sezoni. Međutim, pošto je ograničeno slobodan agent, Nagetsi su ti koji donose konačnu odluku. Mogu da pariraju sa ponudom i da ga zadrže ili da ga puste. Od momenta kada je ponuda zvanično upućena imaju 48 sati.

Dakle do 27. jula u ponoć po američkom vremenu moraju da "prelome" u kom pravcu će da ide. Ovaj potez Tandera se može svrstati u "prljav", iako tehnički nisu uradili ništa nelegalno niti protiv pravila. Prosto, poslali su ponudu za igrača.

Ali, to ima mnogo više implikacije od običnog ugovora. Pritjerali su Nagetse uza zid i tjeraju ih da donesu odluku oko igrača koji je pokazao da može dosta da pomogne u rotaciji. Posebno kada je u pitanju defanziva. U zavisnosti od te odluke ekipe iz Kolorada pojavili bi se novi problemi, posebno kada je porez na luksuz u pitanju.

Na taj način Oklahoma direktno pokušava da ugrozi Nikolu Jokića i cijelu ekipu Denvera i da ih natjera da se dodatno "zakopaju" u finansijskom smislu i da im umanje šanse da napadnu titulu. Jasno je koga se najviše plaše na Zapadu. Doduše, treba biti realan i reći da su i vlasnici kluba i ljudi koji vode Nagetse nekim svojim odlukama cijelu situaciju zakomplikovali.

Šta sad ovo znači za Denver?

Bobi Marks je novinar koji je specijalizovan za finansije u NBA ligi i čovjek kome se najviše vjeruje kada je to u pitanju. On kaže da će Denver ukoliko bude parirao sa ponudom za Džounsa da sebi poveća porez sa 36,4 miliona dolara na čak 68,6 miliona zato što su "ponavljači", odnosno nije prvi put da ulaze u problem sa porezom, već se to dešava dugi niz godina.

Here is what the Nuggets payroll in 2026-27 could look like:



* Takes into account matching the Spencer Jones Offer Sheet and a contract for Peyton Watson @ $23M.



Payroll: $246M



Luxury tax: $231M



Total: $477M



Since 2002-03, Denver has paid a total of $53M in tax penalties. — Bobby Marks (@BobbyMarks42)July 25, 2026

Ako uz Džounsa daju i novi ugovor Pejtonu Votsonu koji navodno traži oko 23 miliona po sezoni, sa ta dva ugovora će im porez iznositi nestvarnih 238 miliona dolara. Dakle sa ta dva ugovora bi ukupan iznos plata iznosio 246 miliona, uz dodatni porez na luksuz od 231 milion - ukupno 477 miliona dolara. Nije situacija savršena ni za Tandere koji bi tim ugovorom imali skok u porezu sa 19,9 na 43 miliona dolara, ali bi to mogli da riješe sa ugovorima nekih drugih igrača.

Nagetsi imaju dosta problema

Denver u ovom trenutku ima 12 zagarantovanih igrača pod ugovorom i jednog na dvosmjernom ugovoru (Kej Džej Simpson). Grantovane ugovore imaju Džamal Marej, Kristijan Braun, Kem Džonson, Eron Gordon, Nikola Jokić, Tajus Džouns, Džulijan Stroter, Dearon Holms, Zik Nađi, Trevon Brazile, Alfa Dijalo i Marvin Begli.

Dakle, neophodna su im najmanje još trojica igrača da bi imali, bar na papiru, tim koji je konkurentan za titulu. Dvojica od te potencijalne trojice su svakako Spenser Džouns i Pejton Votson. Ukoliko puste obojicu, to znači da će morati da nađu trojicu novih igrača za sastav tima i za potencijalni napad na NBA prsten. Porez im pravi ogroman problem i moraće da nađu rješenje što prije. Da li preko trejdova ili dovođenjem slobodnih agenata, ostaje da se vidi.

Vremena ima, to je jasno, ali je isto tako jasno i da drugi timovi grade ekipe, dovode velika pojačanja. Primjer je Filadelfija koja je ubijedila Lebrona Džejmsa, sa njim dovode i Kentavijusa Koldvela-Poupa i biće još pojačanja. Lejkersi su "razbili kasu" i prave tim za Luku Dončića, Oklahoma je napravila određene korekcije, Boston takođe, a tu je i još klubova "iz senke" poput Dalasa i Atlante. Zato Nagetsi nemaju baš mnogo vremena za gubljenje.

Vjerovatno je i sve to glavni razlog što je Jokić odlučio da stavi "na pauzu" pregovore oko novog ugovora sa klubom i čeka sljedeću godinu. Neka vrsta dodatnog pritiska da mu naprave tim koji može da se bori za najviše ambicije.