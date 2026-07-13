Arturas Karnišovas radio je na stvaranju šampionskog tima Denvera, a sada će pomoći NBA ligi da uđe u Evropu.

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Arturas Karnišovas bio je jedan od najzaslužnijih za stvaranje šampionskog tima Denvera. Bio je jedan od ključnih ljudi koji je radio iza kulisa i pomogao Nikoli Jokiću i saigračima da postanu šampioni. Ujedno i čovjek koji je srpskog centra doveo u Nagetse i vidio nešto u njemu što niko drugi nije. Sada će da radi na novom projektu - na dovođenju NBA lige u Evropu.

Bivši igrač Olimpijakosa i Barselone i reprezentacije Litvanije imaće novu ulogu i radiće kao konsultant. Tu informaciju potvrdio je "Atletik" i to pokazuje namjeru čelnika NBA lige da se ozbiljno posvete projektu u Evropi koji bi trebalo da krene u oktobru 2027. godine.

Njegova uloga biće da savjetuje komesara NBA lige Adama Silvera i njegove zamjenike u vezi raznih tema. Kako o pravilima, talentima, pravljenju puta za igrače koji bi igrali u toj novoj ligi i stvaranju puta za igrače koji bi odatle mogli da dođu do NBA lige. Biće neka vrsta "veze" između NBA, NBA timova i FIBA.

Karnišovas je prvo radio u kancelarijama NBA lige od 2003. do 2008. godine pa je onda bio skaut Hjustona. Onda je u julu 2013. godine postao generalni menadžer Denvera. Bio je u klubu sve do 2020. godine, a od 2017. je radio zajedno sa Timom Konelijem. Otišao je u Čikago Bulse koji su ga otpustili u aprilu ove godine i sad će se naći u novoj ulozi.