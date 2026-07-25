Denver je u problemu jer Oklahoma želi da u svoje redove dovede Spensera Džounsa

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Denver bi uskoro mogao da ostane bez jednog od igrača koji je prošle sezone prijatno iznenadio. Spenser Džouns dogovorio je saradnju sa Oklahoma Siti Tanderom, koji mu je ponudio dvogodišnji ugovor vrijedan 12 miliona dolara. Ipak, posao još nije završen, pošto Nagetsi imaju pravo da izjednače ponudu i zadrže svog krilnog košarkaša. Denver odluku mora da donese do nedjelje u 23.59 po istočnoameričkom vremenu, nakon čega će biti poznato da li Džouns ostaje u Koloradu ili seli u Oklahomu.

Džouns je tokom prethodne sezone postao važan dio rotacije ekipe iz Denvera, a najviše pažnje privukao je fantastičnim šutem za tri poena. Sa čak 69 odsto uspješnosti bio je najbolji šuter za tri poena u cijeloj NBA ligi.

Situaciju dodatno komplikuje činjenica da Nagetsi ovog leta moraju da rješavaju status još jednog ograničeno slobodnog igrača - Pejtona Votsona, dok istovremeno pokušavaju da smanje pritisak koji donosi visok porez na luksuz.

Džouns je u prethodnoj sezoni bilježio 5,5 poena, imao je i 3,3 uhvaćene lopte za 22 minuta na terenu, a odigrao je 64 meča. U odnosu na sezonu 2025/26, Džouns je znatno doprinio timu. U debitantskoj sezoni ubacivao je 1,3 poena, imao je i skoro jedan skok po meču, ali je odigrao svega 20 utakmica, dok je na terenu provodio simboličnih šest minuta.