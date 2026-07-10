Denver Nagetsi obavili su fotografiju svog lidera.

Izvor: MN Press

Najbolji srpski košarkaš Nikola Jokić konačno može da predahne. Poslije iscrpljujuće sezone sa Denverom u NBA ligi, priključio se reprezentaciji Srbije u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, da bi se potom tradicionalno uputio na rafting na Tari.

Trostruki MVP NBA lige ne propušta ovu avanturu iz godine u godinu, a ovog puta društvo mu pravi brat Nemanja. Lokaciju srpskog asa otkrili su Denver Nagetsi koji su podijelili fotografiju na društvenim mrežama.

Šta dalje za Nikolu Jokića?

Srbija nastavlja kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo u avgustu, kada će nam rivali biti selekcije Islanda i Italije, a poslije nove misije u nacionalnom dresu, Nikola će se posvetiti pripremama sa Nagetsima koji minule sezone nisu daleko dogurali u plej-ofu.

Srpski as je poslije pobjede nad Bosnom i Hercegovinom u Pioniru otkrio da želi da završi karijeru u timu iz Kolorada, međutim, na potpis novog petogodišnjeg ugovora sačekati do sljedeće sezone kako bi zaradio istorijsku sumu novca.