Ona je ponovila da je postupak njenog imenovanja za ambasadorsku funkciju u Sloveniji u toku.

Izvor: Demokrate

Potpredsjednica Demokratske Crne Gore Zdenka Popović potvrdila je za Portal RTV Podgorica da će podnijeti ostavku na funkciju potpredsjednice Skupštine Crne Gore i da će svoju karijeru nastaviti u diplomatskoj službi u Sloveniji.

Kako je kazala, do zabune u javnosti došlo je jer je informacija o njenom odlasku objavljena prije nego što je o tome obavijestila i obrazložila odluku partijskim organima.

„Informacija je objavljena prije nego što sam obrazložila ostavku na partijskim organima, a večeras nam je bio Glavni odbor i ljudi su prosto bili zatečeni medijskim informacijama“, navela je Popović.

Ona je ponovila da je postupak njenog imenovanja za ambasadorsku funkciju u Sloveniji u toku.

Popović je i ranije za Portal RTV Podgorica kazala da će „u ponedjeljak podnijeti ostavku u parlamentu“, dodajući da je „u toku postupak imenovanja za Sloveniju“.