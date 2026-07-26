Kako su naveli, dva projektila pogodila su prozor kuće, dok su tri završila u spoljašnjem malterisanom zidu.

Izvor: Uprava Policije CG

Za sada nepoznata osoba sinoć je oko 2.50 časova ispalila pet hitaca iz pištolja u pravcu porodične kuće policijskog službenika M.E. u jednom podgoričkom naselju, saopšteno je iz Uprave policije.

Kako su naveli, dva projektila pogodila su prozor kuće, dok su tri završila u spoljašnjem malterisanom zidu.

"Dva ispaljena projektila su oštetila prozor, dok su tri projektila pogodila spoljni dio kuće – malterisani zid."

Policijski službenici odmah su izašli na lice mjesta, obezbijedili područje i obavili uviđaj kojim je rukovodila državna tužiteljka Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici.

"Sa lica mjesta su izuzeti dokazi i tragovi koji će biti vještačeni u Forenzičkom centru. U policijskim prostorijama su do sada od više lica uzete izjave na zapisnik o obavještenju prikupljenom od građanina."

Iz Uprave policije ističu da intenzivno rade na identifikaciji, lociranju i hapšenju izvršioca, te poručuju da napad na policijske službenike smatraju napadom na instituciju i državu.

"Policija će u koordinaciji sa tužilaštvom preduzeti sve zakonom propisane mjere i radnje, dati snažan odgovor i privesti pravdi svako lice koje pokuša da metodom zastraživanja onemogući policijske službenike i organe za sprovođenje zakona u preduzimanju odlučnih i zakonitih mjera u zajedničkoj misiji borbe protiv kriminala", poručili su iz Uprave policije.