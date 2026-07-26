Tajfun Noul, najjača oluja ove godine, pogodio je Kinu i izazvao evakuaciju više od 700.000 ljudi u provinciji Guangdong.

Izvor: X/shanghaidaily/Printscreen

Tajfun Noul, najjača oluja koja je ove godine pogodila Kinu, u nedjelju je stigao do kopna u blizini grada Huizoua, u južnoj provinciji Guangdong. Zbog snažnih vjetrova i obilnih padavina vlasti su evakuisale više od 700.000 ljudi, prenosi državni list Global Times.

Nacionalni meteorološki centar još je u subotu uveče izdao crveno upozorenje, što predstavlja najviši stepen uzbune u kineskom četvorostepenom sistemu.

Zbog oluje je u provincijama Guangdong i Šendžen, kao i u Hong Kongu, otkazano više od 1.000 letova, dok je obustavljen saobraćaj na više od 190 prekograničnih linija brzih vozova. Vlada je za sanaciju pogođenih područja izdvojila 100 miliona juana, odnosno oko 14,79 miliona američkih dolara.

Terrifying Typhoon Noul moment caught on camera in Guangdong on July 25: the door was blown open, a baby crib was swept away—until it flipped mid-roll, and the child managed to crawl back inside.pic.twitter.com/xNJ1lkIRZ1 — Shanghai Daily (@shanghaidaily)July 26, 2026

Kretanje oluje i dalja prognoza

Noul je dvanaesti tropski ciklon ove godine, ali i prvi tajfun koji je pogodio Guangdong. Ujedno je i najjača oluja koja je tokom 2026. godine stigla do kineskog kopna. Prema prognozama, oluja će nastaviti da se kreće ka unutrašnjosti zemlje, donoseći snažne vjetrove i obilne padavine provincijama Đangsi, Hunan i Hubej.

Nacionalni meteorološki centar za naredna 24 sata prognozira jaku kišu i pljuskove na širem području Guangdonga, južnog Fuđijana, centralnog i južnog Đangsija, jugoistočnog Hunana i jugoistočnog Tajvana.

Clip of#Typhoon#Noul's eyewall in#China. showing Typhoon force winds between 70-80 mph (110-125 km/h). with debris from roofs peeling off possibly to hit other objects. this will continue as the typhoon gets further inland



Credits for clip: Westernpacificweather on facebookpic.twitter.com/6xlEfRchwt — Skellitor Titan (@Skellitor_Titan)July 25, 2026

Samo iz provincije Guangdong do nedjelje je evakuisana 715.351 osoba. U 12 gradova vlasti su uvele potpunu ili djelimičnu mjeru poznatu kao "pet obustava".

Ovom mjerom privremeno su obustavljeni nastava, rad u kompanijama i državnim institucijama, proizvodnja, javni prevoz i sve poslovne aktivnosti.

(Index/MONDO)