Ostoja Mijailović se oglasio i tvrdi da će vrlo brzo Partizan umjesto "zahvalnica" da predstavlja pojačanja.

Izvor: MN Press

KK Partizan će uskoro krenuti sa predstavljanjem pojačanja. Najavio je to i prvi čovjek kluba Ostoja Mijailović. U prethodnom periodu srpski je klub uglavnom davao "zahvalnice" igračima koji su otišli, ali će se to vrlo brzo promijeniti.

"Do sada smo uglavnom govorili 'hvala', a vrlo uskoro krećemo sa 'Dobro došli u Partizan'. Još malo strpljenja. Biće prilike da predstavimo i nova lica", rekao je Mijailović za "B92".

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Navijači nestrpljivo čekaju da vide kakav će to tim da ima Đoan Penjaroja za narednu sezonu i ko će biti u ekipi. Za sada je bilo dosta spekulacija koje su se završile neslavno.

Najnoviji igrači koji su "već viđeni" u crno-bijelom dresu su Alesandro Pajola, Alen Smailagić, dok se spominje i dolazak Markusa Hauarda. Najnoviji na toj listi je Filip Borovićanin koji je navodno dogovoren za narednu sezonu...

Ko je sve otišao iz Partizana?

Partizan je prethodnih nedjelja bio dosta aktivan u uručivanju "zahvalnica". Skoro svakodnevno je klub objavljivao poruke zahvalnosti igračima koji su otišli i koji će karijeru nastaviti u nekim drugim klubovima.

Oni su do sada otišli iz Humske:

Dvejn Vašington (Bajern)

Sterling Braun (Žalgiris, uz obeštećenje)

Nik Kalates (PAOK)

Isak Bonga (Panatinaikos, uz obeštećenje)

Dilan Osetkovski (Valensija)

Šejk Milton (bez kluba)

Aleksa Radanov (bez kluba)

Bruno Fernando (Efes, uz obeštećenje)

Kalik Džouns iznenađen

Vidi opis Ostoja Mijailović najavio velike promjene u Partizanu: "Uskoro kreće drugačija poruka" Karlik Džons Karlik Džons na Kupu Radivoja Koraća Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MNPress Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Marko Metlas/© MN press, all rights reserved Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MN Press Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 11 / 11

Karlik Džouns je produžio ugovor sa Partizanom i biće nosilac igre Đoana Penjaroje u narednoj sezoni. Ali, ni njemu nije baš najjasnije šta se dešava u klubu i sa kim će da igra. Vidjelo se to i po njegovoj objavi na Instagramu.

"Ljudi, šta mi ovo radimo? Da li sam ja jedini koji misli da je ovo ludo?", napisao je Karlik i privukao dosta pažnje navijača koji imaju slično pitanje.

Sa druge strane Ostoja Mijailović traži strpljenje i tvrdi da će sve uskoro da bude poznato...