Ostoja Mijailović se oglasio i tvrdi da će vrlo brzo Partizan umjesto "zahvalnica" da predstavlja pojačanja.
KK Partizan će uskoro krenuti sa predstavljanjem pojačanja. Najavio je to i prvi čovjek kluba Ostoja Mijailović. U prethodnom periodu srpski je klub uglavnom davao "zahvalnice" igračima koji su otišli, ali će se to vrlo brzo promijeniti.
"Do sada smo uglavnom govorili 'hvala', a vrlo uskoro krećemo sa 'Dobro došli u Partizan'. Još malo strpljenja. Biće prilike da predstavimo i nova lica", rekao je Mijailović za "B92".
Ostoja Mijailović najavio velike promjene u Partizanu: "Uskoro kreće drugačija poruka"
Navijači nestrpljivo čekaju da vide kakav će to tim da ima Đoan Penjaroja za narednu sezonu i ko će biti u ekipi. Za sada je bilo dosta spekulacija koje su se završile neslavno.
Najnoviji igrači koji su "već viđeni" u crno-bijelom dresu su Alesandro Pajola, Alen Smailagić, dok se spominje i dolazak Markusa Hauarda. Najnoviji na toj listi je Filip Borovićanin koji je navodno dogovoren za narednu sezonu...
Ko je sve otišao iz Partizana?
Partizan je prethodnih nedjelja bio dosta aktivan u uručivanju "zahvalnica". Skoro svakodnevno je klub objavljivao poruke zahvalnosti igračima koji su otišli i koji će karijeru nastaviti u nekim drugim klubovima.
Oni su do sada otišli iz Humske:
- Dvejn Vašington (Bajern)
- Sterling Braun (Žalgiris, uz obeštećenje)
- Nik Kalates (PAOK)
- Isak Bonga (Panatinaikos, uz obeštećenje)
- Dilan Osetkovski (Valensija)
- Šejk Milton (bez kluba)
- Aleksa Radanov (bez kluba)
- Bruno Fernando (Efes, uz obeštećenje)
Kalik Džouns iznenađen
Ostoja Mijailović najavio velike promjene u Partizanu: "Uskoro kreće drugačija poruka"
Karlik Džons
Karlik Džons na Kupu Radivoja Koraća
Karlik Džouns je produžio ugovor sa Partizanom i biće nosilac igre Đoana Penjaroje u narednoj sezoni. Ali, ni njemu nije baš najjasnije šta se dešava u klubu i sa kim će da igra. Vidjelo se to i po njegovoj objavi na Instagramu.
"Ljudi, šta mi ovo radimo? Da li sam ja jedini koji misli da je ovo ludo?", napisao je Karlik i privukao dosta pažnje navijača koji imaju slično pitanje.
Sa druge strane Ostoja Mijailović traži strpljenje i tvrdi da će sve uskoro da bude poznato...