Predsjednik Partizana Ostoja Mijailović govorio je o klupskim izborima koji se približavaju

Izvor: MN Press

Predsjednik Partizana Ostoja Mijailović klub je preuzeo 2017, a da li je posle skoro 10 godina spreman da nastavi dalje? Predsjednički izbori su na kraju sledeće sezone, a hoće li Mijailović ostati na čelu kluba - ni sam nije znao da odgovori.

"Ne znam. Trenutno sam koncentrisan na sledeću sezonu. Moramo da je pripremimo, da ostvarimo dobar rezultat... Izbori slijede nakon toga i nek se pripreme svi. To će biti utakmica. A da li ću ja učestvovati, o tom - potom. Razmisliću, posle svega ovoga, da li bih išao tim putem ili ne", rekao je u razgovoru za Meridian sport.

"Partizan jeste veliki zbog ogromne doze emocija i jake veze navijača i kluba. Ali, to je i jedan od problema Partizana. To jeste ljepota i duša našeg kluba, ali emocija ne plaća plate, ne vraća dugove, ne spašava od gašenja... Bio sam potpuno svjestan u šta ulazim. U tom trenutku sam bio direktor firme koja i danas uspješno posluje po svim svjetskim standardima. Znao sam pravila igre, svjestan da moram da vratim dug, da platim Dušku Vujoševiću novac koji nisu platili prethodnici.

I bio sam svjestan da nikad neću biti zaslužan. Postoji mnogo ljudi koji zaista cijene šta sam uradio za Partizan, ali oni nisu najglasniji. Bila nam je potrebna jedna-dvije sezone u Evroligi da se finansijski stabilizujemo, da dođu veliki sponzori, da vratimo pune tribine, naplatimo ulaznice. Moja kompanija godišnje kupi ulaznice za 100.000 eura i podijeli partnerima. Kupimo iako smo jedni od najvećih sponzora. Samo u Srbiji se kupovina ulaznica smatra milostinjom klubu."

Ruže ne cvjetaju Partizanu, ali ne cvjetaju ni drugim klubovima, recimo Monaku. "Mnogo mi je žao zbog onoga što se desilo Fedoričevu. Vidjeli ste i kako se Džejms potuče sa Okobom posle utakmice. Vidi se nedisciplina u ekipi u kojoj su se zadesili finansijski problemi. Igrači su tu za novac, treneri isto. Svi su zaposleni. Ali, ja nisam, niti članovi uprave. Predsjednik donosi novac i zaposli sportskog direktora da napravi tim za rezultate. Onda i odgovara. I ja sam odgovaran da platim ako niste napravili rezultate.

Duško Vujošević je to lijepo objasnio posle svih dešavanja poslednjih mjeseci, a on je prije svega vrlo inteligentan čovjek. Na utakmici smo emotivni, ali kad dođem kući istuširam se, resetujem se jer moram sjutra da mislim o ozbiljnim stvarima realno. Znate šta je bio klub 2015-2016? To nije bila organizacija, već skup ljudi koji nešto rade. Kao u zanatskoj radnji. Dobro, Partizan bi se uvijek nekako oživio, ne može da nestane. Može da bude uništen ili jak finansijski. Može da pojača budžet i ambicije za sledeću sezonuili kaže Evroligi da mora da smanji budžet za 50 posto... Mada, to se neće desiti", zaključio je Mijailović.