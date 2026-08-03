Muškarac (28) ubijen je u sarajevskom naselju Mošćanica, a zbog sumnje da je počinio zločin uhapšen je njegov tast. Prema navodima porodice, tragediji je prethodila svađa, dok je supruga ubijenog iznijela svoju verziju događaja.

Izvor: Drustvene mreze

Porodična tragedija u Sarajevu potresla je stanovnike naselja Mošćanica, u opštini Stari Grad, gdje je u nedelju uveče, 2. avgusta, ubijen 28-godišnji Haris Babić.

Zbog sumnje da je počinio ubistvo, policija je uhapsila 47-godišnjeg Sarajliju M. Osumnjičeni je bio tast stradalog mladića.

Operativni centar Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo primio je u 22.50 prijavu da je u Ulici Ablagijin sokak jedna osoba povrijeđena nožem.

Osumnjičeni M. K. uhapšen je desetak minuta nakon prijave, zbog sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo.

Kako se saznaje, ubistvu je prethodio verbalni sukob između tasta i zeta.

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Anida Babić, supruga Harisa Babića, kojeg je usmrtio njen otac, govorila je za Avaz o detaljima tragedije.

"Oko deset sati uveče trebalo je da krenem sa malim detetom i odem negde, ali sam rekla da nije problem, ako želi da napustimo kuću, otići ćemo sjutra. On to nije prihvatio, htio je da odmah napustimo kuću. Tada se začulo naglo kočenje automobila. Haris je skočio, otišao do kuhinje, uzeo nož i rekao: 'Sad ću ti j****i majku.' Krenula sam za njim. Sreli su se nasred sokaka. Nije ga odmah ubo, prvo su se rvali, a nož je završio na drugoj strani. Unijela sam taj nož u kuću, ali nisam vidjela da ima još jedan. Haris je podigao majicu i rekao: 'Biraj gdje ćeš me ubosti', a tata se tada sklonio", ispričala je.

Navela je da je Haris potom, dok je ona bila sa bebom, jače odgurnuo njenog oca, nakon čega je uslijedila njegova reakcija.

"Samo sam vidjela krv svog supruga"

"Tata je kasnije stavio ruku na ranu i nije je sklanjao. Pričao je sa Harisom. Policajac je prišao i rekao mu: 'Lezi odmah na pod', a on je odgovorio da se neće pomjeriti dok ne dođe Hitna pomoć. Nije se pomjerio i nije ga puštao. Haris je govorio da će umrijeti, a tata mu je odgovarao da neće, da ima za šta da se bori. Mi smo ga pridržavali da se ne pomjera, da bude okrenut na bok i da pritiska ranu. Sve vrijeme je razgovarao sa nama", kazala je.

Na pitanje zbog čega je njen suprug želio da ona i dijete napuste kuću, Anida Babić je odgovorila da je među njima bilo svađa, ali da one nikada nisu dugo trajale i da su se uvijek na kraju pomirili.

(Avaz/MONDO)