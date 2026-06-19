U grčkim medijima pojavila se informacija da bi Željko Obradović mogao da se vrati u Partizan ako iz njega ode Ostoja Mijailović, a sada se prvi čovek kluba oglasio na tu temu.

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Željko Obradović ponovo je aktuelna tema u košarkaškoj javnosti i čini se da je na korak od dolaska u Panatinaikos. Ataman je dobio otkaz i djeluje da vlasnik Dimitris Janakopulos sanja povratak Obradovića u Atinu, s tim da se u grčkim medijima pojavila informacija da najtrofejniji evropski trener čeka razvoj situacije u Partizanu.

Pod tim Grci podrazumijevaju da Željko Obradović hoće da vidi da li će Ostoja Mijailović napustiti mjesto predsjednika Partizana pošto se spominje da će na čelo ABA lige. Sada se na tu temu prvi put osvrnuo i Mijailović.

"Ne bih komentarisao medijske spekulacije, naročito kad dolaze iz drugih zemalja i kad nemamo pod rukom njihovu tačnost. Partizan ima svoje ciljeve i svoj put. Fokusirani smo na ono što možemo da kontrolišemo i na odluke koje su u interesu kluba. To je jedino čime se bavimo", rekao je Mijailović za "Žurnal".

Kako je rekao Ostoja Mijailović, u toku je analiza urađenog, bilo je dobrih i loših stvari, a fokus u Partizanu je sada na dobijanju "franšizne" licence Evrolige. Koliko su tu doprineli navijači i sam Željko Obradović?

"Uspjeh jednog velikog kluba nikada nije rezultat rada jednog čovjeka ili jedne grupe ljudi.Uprava, treneri, igrači, zaposleni i navijači imaju svoju ulogu u izgradnji Partizana. Svakako da su i naši navijači, kao i Željko Obradović, dali veliki doprinos poziciji koju Partizan danas ima u evropskoj košarci i na tome im dugujemo poštovanje i zahvalnost", naglasio je Mijailović o bivšem treneru Partizana.

Kada će izbori u Partizanu? "Najprije nas očekuje redovna Skupština na kojoj će biti usvojeni finansijski izveštaji kluba. Nakon toga, do kraja godine, biće održana i Izborna skupština u skladu sa Statutom kluba. Kao što sam već rekao, svako ko smatra da može da ponudi bolji program i bolje rezultate za Partizan ima pravo da se kandiduje. Konkurencija ideja je dobra stvar za klub. Bitno je napomenuti, delegati naše Skupštine su prije 12 mjeseci dobili novi, petogodišnji mandat", zaključio je Mijailović.